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挺華為搶人才 深圳代繳個所稅 「百萬年薪省30萬」

2019-05-28 13:37世界日報 北京28日電

力挺華為 深圳當後盾 補貼找人才 歐新社
力挺華為 深圳當後盾 補貼找人才 歐新社
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面對美國全面打壓華為，華為總部所在地的深圳市政府以行動展現力挺華為。在華為創辦人任正非抱怨中國「國際人才個稅過高」四天後，深圳市副市長王立新宣布，包括台港澳在內所有在深圳工作的境外高端和緊缺人才，其所繳納的個人所得稅超過應納稅所得15%的部分，全部由深圳市政府以財政提供補貼。

任正非先前接受媒體聯合採訪時表示，中國現在回來了很多人才，但中國的個人所得稅比外國高很多。如果到中國要多繳這麼多稅，「雷鋒精神」（無私奉獻的精神）是不可持續的。任正非指出，科學家本身就是流動的，中國應創造讓海外科學家回中國的路。

華夏時報與每日經濟新聞報導，25日在「2019未來論壇深圳技術峰會」上，深圳市副市長王立新宣布，「在境外人才引進政策方面，來粵港澳大灣區工作的短缺人才也將享受15%的個人所得稅減免優惠。」

力挺華為 深圳當後盾 補貼找人才 歐新社
力挺華為 深圳當後盾 補貼找人才 歐新社
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王立新說：「我們地方政府，深圳會代這類人才來補齊稅收……你100萬元(人民幣，約14.5萬美元)年薪，本來要繳45萬元的稅，現在只要繳15萬元，你一下子多了30萬元，家裡面的人很高興，所以你的日子也會更好過」；「歡迎來自世界各地的科學家、研究學者來到深圳、紮根深圳。」

目前中國個人所得稅率最高一級為45%，月薪超過8萬元部分稅率高達45%。華夏時報指出，如果扣除社會保險，10萬元月薪，須繳納的個人所得稅就將近3萬元。報導稱，中國45%的最高個所稅率對吸引人才極為不利，對此已有不少專家呼籲調整。

例如，日本個人所得稅最高一級稅率為40%，美國最高一級為35%，英國為20%，俄羅斯則實行13%的單一稅率。

在調整個人所得稅率緩不濟急下，深圳宣布，境外人才個人所得稅超過15%的部分，全部由政府財政埋單。華夏時報表示，這對人才的吸引力將大大提升。

報導指出，與中國其他城市相比，深圳在吸引海外高端人才方面已經稱得上是「大手筆」，提供一系列的優惠政策，包括：數百萬元的獎勵補貼、解決子女入學及配偶工作、提供住房補貼等。這也是深圳創新力源源不絕、在高端製造業方面擁有強大競爭力的原因之一。

去年以來，先後遭到美國制裁的中國科技大廠，從中興通訊到華為、無人機大廠「大疆」全為深圳企業。因此有中國網友就調侃，美國這次發動貿易戰對象其實並非中國，而是深圳。

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