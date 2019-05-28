傳阿里擬赴港2度上市 避開中美科技冷戰？

2019-05-28 11:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



中國電商巨頭阿里巴巴突然出計畫在香港二次上市。阿里2014年放棄香港而選擇在美國紐約上市，如今相隔僅4年多卻把目光重新聚焦香港，箇中原因引起不少猜測。市場認為，中美關係急速惡化、中美貿易戰與科技戰白熱化，是關鍵因素。

對此，阿里巴巴集團回覆表示，「對市場傳言，不予置評。」

彭博社引述未具名消息人士的話稱，阿里巴巴考慮通過在香港二次上市籌資200億美元，目前正在就發股計畫與金融顧問協商，爭取最早在今年下半年在香港秘密提交上市申請。

值得注意是，阿里選擇美國前，香港曾是它上市的首選地區；但因香港拒絕接受其「合夥人制度」的治理架構，最終2014年決定在紐約公開募股，融資額達到創紀錄的250億美元。

但時間僅了4年多5年左右，阿里卻再次傳出計畫再到香港二次上市，這令市場有不同解讀。彭博就分析指，阿里第二地上市是為了拓寬管道，並提高股票流動性。

路透社報導，阿里把目光再度投向香港之際，正是中美關係急速惡化之時；市場認為，阿里此舉與中美貿易戰、科技戰、甚至新冷戰有關。其中主要三點：

其一：陸資企業面臨美國政府愈來愈強敵意

中美貿易爭端升級，智慧財產權是重點、陸企在這一領域正受美國監管部門更嚴密的緊盯。美國貿易代表處（USTR）上月公布最新「301報告」時，阿里巴巴連續第三年被納入銷售冒牌貨品的「惡名市場」（Notorious Markets）名單。美方對阿里的批評亦似乎比過去強硬，直指阿里旗下淘寶網仍有大量假貨，可見阿里遏制侵權產品的工作並無成效。

與此同時，多家中資科技公司也被列入黑名單。分析指出，美方對中國敵意增強，而阿里在美國上市、直接受美國法律監管，令其承受的風險大增；在此格局下，它尋求在香港二度上市，有分散風險的意味。

其二：陸企在美國增加投資有困難

美國敵視中國的環境下，阿里在美國增加投資會更困難。阿里當時「棄港入美」，一定程度上是其拓展美國大市場戰略的一部份，但在中美貿易戰爆發後，阿里或許不得不調整這一策略。

事實上「華爾街日報」此前報導，美國財政部正在研擬對中國投資案設定限制條款；其中，美國可能禁止阿里巴巴在美國提供雲計算服務，又可能在中國解除對科網產業限制之前，禁止阿里巴巴擴大美國營運規模。

其三：中概股在美風聲鶴唳

中美交惡讓陸企在美發展受阻，連鎖反應下，在美國上市的中概股股價受殃及，甚至可以說損失慘重。據統計，美國217檔中概股近一個月市值總體縮水大約2,353億美元。其中，阿里巴巴市值市值一度大減795億美元居冠。