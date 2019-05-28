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任正非閱讀「美國陷阱」 作者：歐洲和中國該反擊了

2019-05-28 10:56聯合報 記者林庭瑤╱即時報導

法國阿爾斯通公司的前車之鑑記憶猶新，該公司高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）出版「美國陷阱」一書揭露美國政府打擊美國企業競爭對手的內幕，引起巨大反響。他接受新華社採訪時呼籲：「昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？現在是歐洲和中國做出回擊的時候了。」

法國阿爾斯通有多牛？曾經有一句話足以說明他在能源領域的地位：世界上每4個燈泡中，就有一個燈泡的電力來自於阿爾斯通的技術。這家公司在能源領域曾經擁有多個「世界第一」：水電設備世界第一、核電站常規島世界第一、環境控制系統世界第一。

皮耶魯齊近日在巴黎接受新華社記者專訪時說，他在出版「美國陷阱」這本書前猶豫了很久，但現在並不後悔，「我認為我的經歷有助於讓企業管理者、員工和政治家們清醒地意識到問題的嚴重性」。

他在書中依據事實和法律進行了詳細分析，「美國陷阱」就是美國利用其法律作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。皮耶魯齊指出，「美國希望控制整個世界的貿易。」

皮耶魯齊2013年在美國機場被美國聯邦調查局逮捕，並被起訴入獄。之後，美國司法部指控皮耶魯齊涉嫌商業賄賂，並對阿爾斯通處以7.72億美元罰款，阿爾斯通的電力業務最終被行業內的主要競爭對手美國通用電氣公司收購，收購的過程波詭雲譎。

皮耶魯齊認為，美國當局對華為採用的策略非常類似於針對阿爾斯通的策略。他說，「從背景看，當然還有美國對中國發起的貿易戰，特別是5G技術，眾所周知，華為已領先競爭對手。美國總統川普對此毫不隱瞞。真相路人皆知，任何人都無法忽視美國將法律作為經濟戰爭武器的事實。所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義。昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？現在是歐洲和中國做出回擊的時候了。」

法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）出版「美國陷阱...
法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci）出版「美國陷阱」一書揭露美國政府打擊美國企業競爭對手的內幕。（騰訊網）
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皮耶魯齊出版「美國陷阱」這本書前猶豫了很久，但現在並不後悔。（百度百科）
皮耶魯齊出版「美國陷阱」這本書前猶豫了很久，但現在並不後悔。（百度百科）
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