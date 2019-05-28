任正非案頭放著「美國陷阱」 華為要借鑑阿爾斯通？

2019-05-28 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



美國彭博社記者27日披露的照片顯示，華為創始人任正非的辦公室的桌子上放有一本中文版「美國陷阱」。 這本書的作者是法國阿爾斯通前高管皮耶魯齊（Frederic Pierucci），他出書講述自己與美國司法部長達5年的鬥爭。這張照片在網路流傳，引發外界許多聯想。

觀察者網報導，法國阿爾斯通公司的高管皮耶魯齊，因為在印尼項目中的行賄案件，被美國以「反海外腐敗法」進行長臂管轄，在美國的機場被捕。最終的結果是，阿爾斯通公司被處以7.72億美元罰款，同時能源業務被美國通用電氣收購，法國失去重要的工業資產。而皮耶魯齊在被關押數年後，於2018年9月獲釋，寫了這本書。

近日，皮耶魯齊接受新華社採訪時則提出，「美國陷阱」就是美國利用其法律作為經濟戰的武器，削弱其競爭對手，有時是為了低價收購競爭對手。而透過收購阿爾斯通，美國已獲得維護所有法國核電站的權力，這些核電站提供法國75%的電力。

他呼籲，任何人都無法忽視美國將法律作為經濟戰爭武器的事實，所有國家都應團結起來，抵制美國的單邊主義，「昨天是阿爾斯通，今天是華為，那麼明天又會是誰？現在是歐洲和中國做出回擊的時候了」。

一名彭博社記者27日在社交媒體上傳兩張照片稱，華為創始人任正非的辦公桌上，正擺放著一本中文版「美國陷阱」。照片發布者Gao Yuan是彭博社報導華為、小米、中興等企業硬件及供應鏈的科技記者，常駐北京。

他發布照片並配文說「任的辦公桌上堆滿了公司文件、報紙和名片，此外還有一本翻譯版「美國陷阱」。這本書的作者是法國阿爾斯通前高管皮耶魯齊，他出書講述自己與美國司法部長達5年的鬥爭。」

其中一張照片顯示，略顯凌亂的辦公桌上放著一本「美國陷阱」；另一張照片中，任正非正臉帶微笑，背手站在這張桌後。此外，這條推文還獲得了認證帳號Lulu Yilun Chen的轉發，後者同為彭博社科技記者。值得注意的是，彭博社27日剛剛公布了對任正非的採訪影片，影片中的他與照片中穿著相同。