港立法會宴各國駐港領事 談逃犯條例領事多表憂慮

2019-05-27 21:24 聯合報 記者 聯合報 記者 李春 ╱即時報導



香港「逃犯條例」引起國際關注，香港立法會星期一中午邀請約二十國駐港總領事及名譽領事與立法會議員午宴，美國、日本、德國、歐盟、俄羅斯等國領事都有出席。據立法會議員說是向各國駐香港領事簡報香港爭議中的逃犯條例修例，各國領事則不透露午宴內容。

立法會邀請外國領事與議員午宴，出席的駐港總領事包括美國唐偉康和德國林文禮等，歐盟駐港澳辦事處主任卡諾亦有赴會，三人離場時均拒評論修例。

新民黨議員葉劉淑儀說，席上有領事關注條例內容和處理方法，擔心修例後人權保障是否較弱；當中有領事認為外國商界聲音不受港府重視，港府少約見他們，希望對方多聆聽他們關注。

公民黨議員郭榮鏗稱，歐盟、美國、德國、日本和澳洲領事代表均主動向他提及修例問題和表達關注，詢問港府將修例草案「直上大會」的原因。不少西方國家領事向他表示，正進一步向當地外交部尋求指示，考慮下一步行動，包括是否發出外交照會，或改變與香港的雙邊關係等。

民建聯議員李慧琼說，有領事表示支持香港政府修訂「逃犯條例」，但她不便透露是哪個國家或有多少領事表態支持，又說有領事對修例有不同關注。

香港民主黨議員林卓廷在席間向外國領事派發反對修訂逃犯條例的宣傳單，他指日本和紐西蘭駐港總領事在席間都關注修例的影響。

歐盟駐港澳辦事處上周五已向香港特首林鄭月娥發出高規格的外交照會，表達對修訂「逃犯條例」的關注和擔憂。全國港澳研究會副會長劉兆佳說，歐盟有擔憂屬正常，但看不到中國為何要利用「逃犯條例」對付西方國家的公民，認為歐盟擔憂「多餘」及誇大了。歐盟發出外交照會將事件政治化，令中國愈加認為西方想利用修例打壓香港或打壓中國，更沒有任何退讓餘地。

劉兆佳又稱，北京對修例已思考了一段時間，並非只為台灣殺人案及堵塞司法漏洞，而是二十三條未立法對國家安全構成嚴重威脅。

二十五名民主派立法會議員致函特首林鄭月娥，邀請她就修訂「逃犯條例」事宜，在六月九日反修例遊行前舉行公開電視辯論，民主派將由最資深的議員涂謹申參與辯論。涂謹申說，香港政府最近閉門與商會和外國領事會面，但沒有面對公衆，當局的記者會或官員回應記者提問的水準非常低，而公開電視辯論屬於兩個人的辯論，討論的内容相當多，包括所涉及的政治考慮和技術細節，能讓市民知道雙方最好的論據。