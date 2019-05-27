郭樹清警告：投機做空人民幣必然遭受巨大損失

2019-05-27 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清表示，人民幣5月走貶一度逾3%，主因是美國加征關稅，完全是市場作用。中共從來沒有採取過貶值人民幣來應對貿易衝突，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。他透露，未來外資保險可以獨資進入大陸市場。

他宣稱，中美經貿摩擦發生一年多以來，中國金融市場雖然一度出現波動，但現在市場心態恢復穩定，不再盲目恐慌。

27日晚央視新聞聯播播出郭樹清的專訪。他說，（中美貿易戰）經過了一年多大家看下來，問題沒那麼嚴重，實際對經濟的影響很有限。中國的經濟穩中向好，結構調整照常進行，新舊動能轉換繼續前進。金融市場沒有恐慌，老百姓沒有恐慌。無論是股市還是匯市，相信後面的影響會更小一些。

被問到5月份，離岸人民幣對美元匯率下跌一度超過3%，主因為何？郭樹清表示，主因就是美國政府單方面宣佈加征關稅，造成金融市場的不穩定，然後大家覺得中國出口到美國會受影響，世界的貿易，世界的經濟會受影響。所以人民幣出現走貶趨勢，完全是市場作用。中國從來沒有採取過有意貶值人民幣來應對貿易方面的衝突。

郭樹清表示，人民幣匯率短期波動是正常的，長期來看，中國經濟基本面决定了人民幣不可能持續貶值，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。中國仍是世界經濟增長的最大引擎，具備良好的市場空間和增長潜力。當前，中國經濟基本面總體向好，為金融市場穩定提供了最重要的支撐。此外，中國宏觀槓桿率保持穩定，影子銀行等高風險因素正在得到化解。

金融風險總體上是可控的。高風險資產兩年壓縮了12兆，這風險得到有效的控制，應該說從過去的發散狀態轉向了收斂。處置風險都是比較主動地去處置它，不是說等著危機爆發了，不可收拾了，再去搶救。

與此同時，大陸金融業支持實體經濟的能力也在增强。最新資料顯示，今年前四個月，中國金融機構各項貸款新增7.01兆元，同比多增1.08兆元。投向科研科技、資訊軟件、居民服務的貸款增速分別為40%、17.32%、15.05%，顯著超過貸款平均增速。

郭樹清稱，未來要進一步改革和完善金融機構體系，要發展更多的中小銀行、投資基金、股權基金，來支持民營企業、小微企業。還要進行市場體系改革，比較突出的今年的重點，就是加快發展直接融資，資本市場，使得中國資本市場有更强的融資能力來支持民營經濟的發展。

郭樹清表示，本月初公佈的銀行保險業12條對外開放新措施，正在全面推進中。他說，中國還會繼續一如既往地擴大銀行業和保險業的開放。將來外資不僅51%可以，61%71%81%甚至100%，也可以設立機構。希望有更多的外資機構，特別是表現好的、世界著名的機構投資者到中國來投資。