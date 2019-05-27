中共再傳軍機墜毀 機上6人全數罹難

2019-05-27 19:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳言喬 ╱即時報導



多維報導，中共軍改新增的西藏軍區陸航旅一架直升機墜毀，造成6名現役軍人全部死亡。另，中部戰區一名上校雷軍潮也於二周前執行任務時犧牲。

報導稱，一張「921721機組烈士永垂不朽」照片在中國網絡流傳，引發關注。其中出現6名現役軍人的遺像。 根据中共軍改后的軍機編號規則，「921721」編號表明，該機是一架隸屬於西藏軍區的陸航旅的米-17系列運輸直升機。

巧合的是，山東大眾網5月25日報導指，一名叫房浩的現役軍人在13日執行飛行任務時，途經漢中秦嶺時不幸壯烈犧牲。 房浩生前是一名西藏軍區的軍人，曾在新疆軍區陸航旅服役，由一名陸航機務轉為陸航無线電技師。 因此，「921721」機組駕駛的米-17系列直升機應是在5月13日在秦嶺上空墜毀的，導致包括房浩在內的6人全部死亡。

最新消息稱，「921721」機組墜毀死亡的6名軍人分别為陳怡、房浩、陳燕林、燕鵬、雷鵬、張星星。 西藏軍區在本輪中共軍改後增設陸航旅部隊，屬一支新的部隊，裝備也多從其他部隊轉隸，包括俄製米-171運輸直升機。 最新資料指，中國正在開發中的直-20中型通用直升機已裝備西藏軍區陸航部隊，將有效提升解放軍的高原快反能力。

解放軍最近頻出三軍死傷意外，3月12日，兩名海軍殲轟-7A飛行員因戰機墜毀而身亡；5月17日，一名叫查顯偉的特級飛行員在駕駛陸軍直-10武裝直升機時因突發意外而死亡；5月19日，空軍殲轟-7A墜毀，兩名飛行員受傷。

27日下午「第一新聞」再公布一起新的死亡意外，5月13日，中部戰區的雷軍潮上校執行一項飛行任務途中不幸犧牲，他曾在512汶川抗震救災等任務中獲得多次功獎。5月 2 6日在雷軍潮陝西省大荔縣家鄉舉行追悼會。