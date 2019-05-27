外媒用詞暗示「兩個中國」 陸方發言人怒跳腳上起英文課

2019-05-27 17:49 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中共外交部發言人陸慷今天主持例行記者會。環球網 分享 facebook

中共外交部發言人陸慷今天主持例行記者會。記者會上，有外媒記者在提問時稱蔡政府國安會秘書長李大維近期與美國白宮國家安全顧問波頓會見，並在提問時稱李大維是波頓的「Counterpart」（職務對等者），這番提問竟惹得陸慷跳腳，當場為眾多記者上起英文課。

陸慷首先表示，要糾正記者所謂李大維是波頓的「Counterpart」的說法。

陸慷指出，美國政府已經明確承認中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，跟台灣只是保持非官方的文化和經濟領域的一些往來，所以不存在和波頓先生還有個「Counterpart」之說。

在談到李大維與波頓的會見問題時，陸慷表示，中方表示強烈不滿和堅決反對。中方多次說過，「一個中國」原則是中美關係的政治基礎，中方堅決反對任何形式，包括美國政府以任何藉口與台灣方面保持官方往來。

他表示，中方也堅決反對任何企圖製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。這一立場從來沒有變化過，也是十分明確的。

陸慷還說，中方再次敦促美國政府，必須恪守「一個中國」原則和中美「三個聯合公報」的規定，停止美台官方往來和提升實質關係，慎重妥善處理涉台問題，以免對中美關係和中美在重要領域的合作產生影響。