一片尖叫混亂 陸兒童選秀舞台突坍塌1亡14傷

2019-05-27 15:35 世界日報 中國新聞組／北京27日電



福建漳州開發區一場兒童舞蹈選拔活動，近日發生舞台坍塌事故，造成1名13歲兒童死亡，14人輕重傷。一度傳出活動是舞蹈家楊麗萍成立的昆明雀神文化傳播公司主辦。

福建漳州開發區應急處置辦公室通報，25日晚上，漳州開發區金水仙大劇院，由昆明雀神文化傳播公司主辦的一場兒童舞蹈海選活動現場，舞台中央的升降小舞台發生坍塌，造成15人受傷。不幸的是，一名參賽兒童（13歲）經搶救無效，停止呼吸。通報稱，公安機關已控制相關涉事企業負責人3人，傳喚2人。

根據網友上傳微博視頻顯示，選拔活動結束前，至少有上百名參賽兒童擠在舞台上合影留念，中段的舞台突然發生坍塌，數十名老師與兒童摔落，現場陷入驚叫與混亂中。

北京青年報報導，黃姓目擊民眾表示，事故發生在比賽結束合影的時候，他侄女在事故中頭部受傷。

承辦方福建永鴻集團黃姓相關負責人透露，坍塌的舞台不是最新搭建的，是原來的升降舞台，演出結束時很多人聚在舞台上拍集體照，「人太多了，站在上面，應該是超重了。」

中央社報導，兒童舞蹈海選比賽主辦方為昆明雀神文化傳播公司，該公司自稱是「舞蹈藝術家楊麗萍發起成立的全國性連鎖文化藝術交流與藝術人才培養教育機構」。

報導指出，這次名為「2019吉祥孔雀全國少兒精品舞蹈海選」的宣傳資料顯示，活動承辦方為福建永鴻集團，賽事與楊麗萍相關連，進入決賽可以參加特約楊麗萍弟子現場大師課、觀摩楊麗萍劇作「雲南印象」等。

不過，吉祥孔雀策畫阮姓總監表示，該活動並非楊麗萍旗下公司開展的活動，只是現場請了楊麗萍的一個弟子作為現場嘉賓。

目前事故原因還在調查階段。

福建漳州開發區一場兒童舞蹈選拔活動，發生舞台坍塌事故，造成1名兒童死亡，14人輕重傷。 圖／取自中新社 分享 facebook