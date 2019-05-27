港人反修例 六四遊行人數倍增 中聯辦前燒紙錢

2019-05-27 14:50 世界日報 香港27日電



「六四」事件30周年，香港支聯會昨天發起民主大遊行，下午3時由灣仔修頓球場出發，遊行往中聯辦，要求平反六四，同時抗議《逃犯條例》修訂。支聯會說，有2200人參加遊行，香港警方說，高峰時有2100人參加。今遊行人數比去年多了一倍。

高呼反修例 六四遊行人數倍增 歐新社 分享 facebook

支聯會發起的六四遊行，下午3時由灣仔起步，下午約5時抵達西區中聯辦後，遊行者在門前默哀一分鐘後散去。社民連成員雷玉蓮在中聯辦門前燒紙錢，祭祀六四事件的犧牲者，又將紙錢拋入中聯辦，警方一度發出警告。

支聯會副主席蔡耀昌說，今年遊行人數比上年倍增，感激市民的支持，認為適值六四事件30周年，加上香港人權狀況惡化，港府強行推動修訂逃犯條例，都激發更多市民上街。

蔡耀昌說，要繼續堅持至公義得到彰顯，香港人仍然關心六四事件，呼籲市民參加在維多利亞公園舉行的六四燭光集會，若屆時人數多，將有助盡快成功平反六四。

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支聯會主席何俊仁說，天安門母親成員近日有被旅遊、被滅聲及被監控情況，但相信他們的精神力量仍然相當龐大。何俊仁昨在遊行前表示，今年六四晚會暫不打算特別加插關於逃犯條例修訂的環節，因相關訴求會在6月9日的民陣遊行表達。

另據明報報導，去年六四遊行支聯會稱有1100人出席，警方稱高峰時有610人，意味今年遊行人數倍增，警方數字更增逾兩倍。不過，回顧近年逢五及逢十周年的六四遊行，2014年25周年大會數字為3000人，2009年20周年大會數字為8000人，故昨日遊行人數未算突出。

據報導，參與遊行的民主黨創黨主席、資深大律師李柱銘強調，目前內地法制未符國際水準，難確保人們被移交內地後能獲公平審訊。他認為多國領事就修例發聲，是因為擔心無法保護其國民在港的人身安全，但林鄭月娥「居然說他們（領事）不知道反對的原因，她自己說（未修例）這是漏洞，現在全世界的人都知道不是」。