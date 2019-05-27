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郭樹清警告空頭後....在岸人幣收復6.9大關

2019-05-27 13:30聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中國人民銀行黨委書記兼副行長郭樹清警告空頭後，在岸人民幣（CNY）兌美元匯率今一度大幅反彈逾160點，升穿6.89關口，隨後升幅收窄，但仍收復6.9大關。

香港經濟日報報導，交易員認為，在人民銀行維穩下，若中美貿易談判消息面平靜，預計短期在岸人民幣兌美元匯率，將維持在6.9附近震盪。

人民銀行黨委書記兼副行長、中國銀保監會主席郭樹清上周六警告說，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

在郭樹清警告做空人民幣的空頭後，加上官方繼續啟動逆周期因子，今日把人民幣兌美元匯率中間價上調69個點子，報6.8924，刺激在岸、離岸人民幣走強。

在岸人民幣兌美元匯率，今日開市即升穿6.89，報6.8888，這也是今日上午最高點位，隨後升幅收窄，12點46報6.8940，守住6.9大關。

離岸人民幣（CNH）兌美元匯率繼續回升，收復6.91關口。

中美貿易戰升級後，人民幣貶值速度加快，引發市場憂慮，外資大規模流出A股市場，人民銀行近日不斷喊話維穩。郭樹清上周六在北京一金融論壇上表示，雖然近期外匯市場出現波動，但中國企業和居民並沒有出現任何恐慌，人民幣匯率短期波動是正常的，長期看，中國經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值。他並警告空頭，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

中國人民銀行警告空頭後，在岸人民幣今大升收復6.9。香港經濟日報
中國人民銀行警告空頭後，在岸人民幣今大升收復6.9。香港經濟日報
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