郭樹清警告空頭後....在岸人幣收復6.9大關

2019-05-27 13:30 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中國人民銀行黨委書記兼副行長郭樹清警告空頭後，在岸人民幣（CNY）兌美元匯率今一度大幅反彈逾160點，升穿6.89關口，隨後升幅收窄，但仍收復6.9大關。

香港經濟日報報導，交易員認為，在人民銀行維穩下，若中美貿易談判消息面平靜，預計短期在岸人民幣兌美元匯率，將維持在6.9附近震盪。

人民銀行黨委書記兼副行長、中國銀保監會主席郭樹清上周六警告說，投機做空人民幣必然遭受巨大損失。

在郭樹清警告做空人民幣的空頭後，加上官方繼續啟動逆周期因子，今日把人民幣兌美元匯率中間價上調69個點子，報6.8924，刺激在岸、離岸人民幣走強。

在岸人民幣兌美元匯率，今日開市即升穿6.89，報6.8888，這也是今日上午最高點位，隨後升幅收窄，12點46報6.8940，守住6.9大關。

離岸人民幣（CNH）兌美元匯率繼續回升，收復6.91關口。