雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



主張「親美日友中」外交戰略的台北市長柯文哲，近半年來先後出訪以色列、美國、日本，如今僅欠「台北、上海雙城論壇」。柯文哲今赴議會專案報告時，雙城論壇也成為議員關心焦點之一，對於今年雙城論壇舉辦日期，柯文哲直言，沒有預設立場，不過本周起會和上海方討論，可以早點辦就早點辦。

柯文哲表示，雙城論壇交流項目都講好了，由北市府大陸小組執祕楊慶輝負責和上海方協商，本周起會開始和上海聯絡，不過雙城論壇，時間也不是他定的，且上海市長也常常出國，要喬到剛剛好很困難。

市議員秦慧珠詢問，雙城論壇是六月底嗎？柯文哲說，不一定，沒有預設立場，目前就是先把不可以的時間畫出來再討論，不過由於目前雙方都有議訂，在還沒有講定前都不要對外講。

至於何謂「不可以的時間」？柯文哲說，颱風期間自己也不太敢離開台灣，所以可以早點辦就早點辦。

對於今年雙城論壇的交流主題，柯文哲表示，一個是青年文化，另一個是北北基和長三角的經濟對接，雙城論壇目前是兩岸唯一的官方交流平台，所以今年希望可以和中國大陸討論區域合作、經濟合作。