親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

民進黨初選難產 選出令人信服的候選人才是重點

尷尬！ 議員抓包報告沒天母 柯文哲啞口無言

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

主張「親美日友中」外交戰略的台北市長柯文哲，近半年來先後出訪以色列、美國、日本，如今僅欠「台北、上海雙城論壇」。柯文哲今赴議會專案報告時，雙城論壇也成為議員關心焦點之一，對於今年雙城論壇舉辦日期，柯文哲直言，沒有預設立場，不過本周起會和上海方討論，可以早點辦就早點辦。

柯文哲表示，雙城論壇交流項目都講好了，由北市府大陸小組執祕楊慶輝負責和上海方協商，本周起會開始和上海聯絡，不過雙城論壇，時間也不是他定的，且上海市長也常常出國，要喬到剛剛好很困難。

市議員秦慧珠詢問，雙城論壇是六月底嗎？柯文哲說，不一定，沒有預設立場，目前就是先把不可以的時間畫出來再討論，不過由於目前雙方都有議訂，在還沒有講定前都不要對外講。

至於何謂「不可以的時間」？柯文哲說，颱風期間自己也不太敢離開台灣，所以可以早點辦就早點辦。

對於今年雙城論壇的交流主題，柯文哲表示，一個是青年文化，另一個是北北基和長三角的經濟對接，雙城論壇目前是兩岸唯一的官方交流平台，所以今年希望可以和中國大陸討論區域合作、經濟合作。

柯文哲表示，雙城論壇已經辦了十年，今年是第十一屆，已經辦了這麼久，就繼續辦，原則上除非對方不要自己去，不然允許他就去，雙城論壇是兩岸重要城市交流，、「如果可以去，我一定惠去」，總之就是對等交流，「不要亂講話就好了」。

台北市長柯文哲今赴議會專案報告時，雙城論壇也成為議員關心焦點之一，對於今年雙城論...
台北市長柯文哲今赴議會專案報告時，雙城論壇也成為議員關心焦點之一，對於今年雙城論壇舉辦日期，柯文哲直言，沒有預設立場，不過本周起會和上海方討論，可以早點辦就早點辦。記者邱瓊玉／攝影
分享

雙城論壇柯文哲上海
2020總統大選「誰出馬」?一手掌握最新民調、初選分析→

相關新聞

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58

貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05

正面交鋒 中美防長下周新加坡會談

2019-05-26 09:50

人民日報批美：以「有罪推定」搞科技霸權

2019-05-26 09:43

六四學運將滿30年 這件事讓王丹崩潰了...

2019-05-26 09:27

台海最大巡航救助船 福建開工

2019-05-26 00:51

郭樹清：投機做空人民幣 必遭巨損

2019-05-26 00:51

郭樹清轟美從中國獲益 是從一頭牛剝下多張皮

2019-05-25 16:18

反美加溫？美駐中使館恐淪洩憤目標 館外多了移動警務室

2019-05-25 16:12

德國庇護黃台仰李東昇 林鄭月娥：強烈反對

2019-05-25 13:27

美跨黨派議員致信林鄭月娥 要求停修逃犯條例

2019-05-25 11:14

六四30周年台北特展 陸客淚流：我們那裡不能說這事

2019-05-25 00:22

非洲豬瘟疫苗研發突破 陸加快臨床實驗

2019-05-25 00:22

孟宏偉失蹤之謎 國際刑警主席任內已在謀出路

2019-05-24 19:00

修訂《逃犯條例》讓《一國兩制》崩潰 美國威脅取消香港獨立關稅區地位

2019-05-23 14:38

一反高姿態 中共外交部低調稱中美需要相向而行

2019-05-10 18:16
看更多

熱門文章

大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39

美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44

任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05

挺華為 深圳宣布境外人才個所稅逾15%部分政府補貼

2019-05-27 00:23

活肉墊！徒手接墜樓童 熱血男瞬間被砸昏

2019-05-26 17:58

嚇到李克強！山東蘋果為何暴漲3倍？

2019-05-27 01:08

德中關係現轉折 恐影響香港特首德國行

2019-05-26 22:12

陸媒筆戰升級 央視竟稱美國政客有被害妄想症

2019-05-26 21:32

貿易摩擦讓人民幣承壓 中國稱做空必巨損

2019-05-26 15:41

兒子騎無牌車遭扣查 家長恐嚇警：他未成年捅你不犯法

2019-05-26 20:48

當官3年交出40項建設 歷史名人蔣元樞的兩岸情緣

2019-05-27 09:19

白貓熊…黑色去了哪兒？

2019-05-27 01:08

會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00

中共地下黨之子出書 揭50年代兩岸諜戰史

2019-05-26 16:58

冰島接任北極理事會主席國 鼓勵中國扮演積極角色

2019-05-26 13:03

人行緊盯中小銀行流動性

2019-05-26 23:25

數博會登場 全球頂級企業都來了

2019-05-27 02:07

西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54

中國大媽組迷魂黨到大馬騙財 2人被擒示眾遭擲蛋暴打嚎哭求饒

2019-05-27 12:00

5G傳輸 遠程指導3台手術

2019-05-27 02:07

香港支聯會「六四」30周年遊行 再籲平反六四

2019-05-26 21:36

FII拚在地化 陸籍幹部空降

2019-05-26 23:33

台幹西進 市場大門變窄

2019-05-26 23:34

工信部：美加關稅 衝擊可控

2019-05-26 23:25

江蘇一醫院69洗腎病人染C肝 院長書記遭免職

2019-05-27 11:27

搭循環經濟商機 上海百腦匯推「好匯修」服務

2019-05-27 00:06

兩岸微流行／貿戰新武器 唱紅打美

2019-05-27 01:08

保護外觀設計 陸擬入海牙協定

2019-05-27 02:08

德陽四川航展 會展中心將亮相

2019-05-27 02:08

兩岸學者 共探東錢湖石刻群

2019-05-27 02:07

「南宋徐謂禮文書」 武義縣博物館首展

2019-05-27 02:07

劉遵義：川普不急於與中國簽貿易協議

2019-05-27 12:04

大陸．資金．對策／規劃境外公司遷冊重點

2019-05-26 23:25

北京瞭望／新九評的經濟訊號…

2019-05-26 23:25

浦江創新論壇 啟動滬人工智能試驗區

2019-05-27 02:08

雙城論壇本月底登場？柯Ｐ：本周起要來討論

2019-05-27 11:39

台幹赴陸…貢獻>薪酬 才能生存

2019-05-26 23:14

傳「網易有道」啟動赴美IPO 官方不予置評

2019-05-27 11:28

貿易戰衝擊 大陸4月工業利潤再現負增長

2019-05-27 11:57

湖南村霸連殺5人 兩千軍警封山圍捕

2019-05-27 12:03
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top