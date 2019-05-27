西藏書記會美國大使 稱中共治下西藏取得巨大成就

2019-05-27 10:54 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



據西藏日報消息，22日下午，西藏自治區黨委書記吳英傑會見了美國駐中國大使布蘭斯塔德夫婦一行。吳英傑說，希望雙方共同努力，在相互尊重基礎上管控分歧；中共領導下，西藏自治區在許多方面取得的巨大成就。

報導指出，吳英傑在會見時表示，去年12月，中國國家主席習近平與美國總統川普在阿根廷會晤，達成重要共識，為中美關係指明了方向。

他指出，希望中美雙方共同努力，相向而行，按照兩國元首確定的原則和方向，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，更好造福兩國人民和世界各國人民。

報導稱，吳英傑用「生動事例、雄辯事實」簡要介紹了在中共領導下，西藏自治區在依法保障群眾宗教信仰自由、傳統文化和生態環境保護及民生、教育、就業、脫貧攻堅等方面取得的巨大成就。

他還說，希望布蘭斯塔德通過此次訪問進一步加深對西藏自治區的了解，通過在藏期間的所見所聞，把一個真實的、繁榮的、發展的西藏介紹給美國各界人士。

據報導，布蘭斯塔德表示，經濟社會發展很快，此次訪問留下了深刻而美好的印象。