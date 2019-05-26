任正非：靠自己不靠美國 做2萬枚「不死的華為」獎章

2019-05-26 23:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林庭瑤 ╱即時報導



華為創始人、CEO任正非5月21日在華為總部接受了央視「面對面」獨家專訪，今天（26日）晚上在央視播出，任正非大談基礎教育話題。任正非在專訪中表示，勝利一定是屬於華為的，因為我們完全靠自己，不靠美國。

「我們從來就沒覺得我們會死亡。」任正非說，「我們已經做了兩萬枚金牌獎章，上面的題詞是『不死的華為』。勝利一定是屬於我們的。一些高端的產品美國也沒辦法，因為我們完全靠自己，不靠美國。我關心教育不是關心華為，是關心我們國家。如果不重視教育，實際上我們會重返貧窮的。」

任正非說，「這個社會最終要走向人工智慧的，因為你可以參觀一下我們的生產線，20秒鐘一部手機從無到有，基本上沒有什麼人。未來我們幾百條、上千條的生產線完全是自動化的。所以我們的人的文化素質不夠，至少你沒受過大專或者大學以上的教育，你的英文也不好，電腦也不好，做工人的機會都不存在。」