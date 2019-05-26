會見郁慕明 滬市委書記李強：開放才有機會

2019-05-26 23:00 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



中共中央政治局委員、上海市委書記李強26日會見新黨主席、新中華兒女學會榮譽理事長郁慕明率領的台灣各界人士代表團。李強指出，發展才有出路，開放才有機會，團結才有力量，上海是兩岸交流合作最活躍、台商居住經營最集中的地區之一，「兩岸一家親」，就是要多走動、多交流。

澎湃新聞報導，李強對代表團一行來滬參訪表示歡迎，並介紹了上海經濟社會發展情況。李強指出，習近平總書記在「告台灣同胞書」發表40周年紀念會上的重要講話，為共同致力兩岸關系和平發展、中華民族偉大覆興，完成祖國和平統一大業指明了方向。

李強表示，「兩岸一家親」就是要多走動、多交流，希望滬台兩地更好發揮各自優勢，加強各領域交流合作，為深化兩岸融合發展、造福兩岸人民作出更大貢獻。

李強指出，當前上海正在深入貫徹落實習近平總書記考察上海重要講話精神，全力實施三項新的重大任務，持續辦好中國國際進口博覽會，這既是上海自身發展的重大機遇，也是服務全大陸發展的重要平台。