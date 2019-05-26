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面對美國科技戰 陸放低姿態 強調開放合作

2019-05-26 17:49聯合報 記者林則宏╱即時報導

面對中美貿易摩擦有開始向科技領域擴散的跡象，大陸工信部副部長王志軍在強調中國自身半導體技術水準不斷提高的同時也放低姿態表示，中國集成電路的總體設計、製造、檢測及相關設備、原材料生產，與國際先進水準相比還有相當的差距，未來仍將堅持開放創新合作發展，與全球集成電路產業界共同分享中國市場帶來的發展機遇。

據《財新網》報導，在25日舉行的「2019清華五道口全球金融論壇」上，武漢大學經濟與管理學院院長宋敏表示，「貿易衝突可能只是一個幌子，下一步是科技、制度等各方面的衝突。」

宋敏指出，中美經貿、科技一旦發生衝突，真正的風險是使中國從世界的產業鏈、價值鏈中孤立出去，或者出現兩個體系獨立運轉的情況。

王志軍25日接受新華社專訪，似乎正有意傳達，中國並無意與美國在科技領域展開正面衝突。針對中美貿易戰下，大陸在科技產業的關鍵領域—半導體行業未來發展前景，王志軍指出，自2012年以來，中國集成電路產業以年均20%以上的速度快速增長，2018年全行業銷售額達人民幣6,532億元，技術水準也不斷提高。

王志軍說，當前，中國晶片設計水準提升三代以上，海思麒麟980手機晶片採用全球最先進的7奈米技術；製造技術提升了1.5代，32/28奈米技術實現規模量產，16/14奈米技術進入客戶導入階段；存儲晶片進行了初步佈局，64層3D NAND快閃記憶體晶片預計今年下半年量產。

此外，先進封裝測試規模在封測業中占比達到約30%；刻蝕機等高端裝備和靶材等關鍵材料也取得突破。

但王志軍也不諱言，與國際先進水準相比，中國集成電路的總體設計、製造、檢測及相關設備、原材料生產還有相當的差距。王志軍說，集成電路產業是高度國際化的產業，沒有哪個國家能獨立發展集成電路產業。

他批評，「近期美國一系列舉措，粗暴干涉國際集成電路產業正常秩序，打亂了正常的國際分工體系，降低了資源配置效率和產業發展速度，破壞了世界集成電路產業平穩發展。這些舉措是對其標榜為市場經濟體制的極大諷刺。」

王志軍呼籲美國，停止以安全風險為由對中國企業進行的無理打壓，還中國企業在世界包括美國在內開展正常的投資、經營等活動公平、公正的環境。

他表示，下一步，中國將更大範圍、更深層次地融入全球集成電路產業生態體系。堅持開放創新合作發展，推進產業鏈各環節開放式創新發展。堅持優化環境、機遇共享，對內外資一視同仁，加強智慧財產權保護，與全球集成電路產業界共同分享中國市場帶來的發展機遇。

面對美國發動的科技圍堵戰，大陸工信部副部長王志軍重申仍將堅持開放創新合作發展。（...
面對美國發動的科技圍堵戰，大陸工信部副部長王志軍重申仍將堅持開放創新合作發展。（取自工信部官網）
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奈米
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