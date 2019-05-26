大陸現在水果有多貴？李克強問了也嚇一跳

2019-05-26 15:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



大陸近來水果價格飆高，不少網友紛紛高喊，「蘋果都捨不得削皮了！」 大陸國務院總理李克強近日在山東考察，臨時走進一家水果店實際探詢目前水果價格。在聽到蘋果價格已經從去年每公斤人民幣4、5元漲到12元，也不禁驚呼：「漲了這麼高？」

「水果貴過肉」不僅是一般大陸民眾當前的生活感受，大陸農業農村部「全國農產品批發市場價格信息系統」最新監測數據也顯示，截止2019年5月23日當周，官方重點監測的五種水果平均價格為每公斤人民幣7.77元，較去年同期上漲32.7%。

其中，富士蘋果價格來到每公斤人民幣10.97元，比起去年同期漲幅達到75.5%。

根據《中國政府網》消息，李克強24、25日在山東省委書記劉家義、省長龔正陪同下，在濰坊、濟南考察。考察途中，李克強臨時停車走進一家水果店，詢問水果漲價情況和原因。

中國政府網稱，李克強「叮囑隨行的地方和部門負責同志說，現在市場供求總體平衡，要關注部分關係群眾日常生活的產品價格變動情況，採取適當措施，保障供應充裕、價格合理。」

不過，根據網路流傳的一則視頻，李克強當日走進這家水果店與民眾的對話顯示，李克強問，「水果最近怎麼樣？你覺得價格？」結果這位民眾連說了三次「高」。

在得知蘋果價格已經從去年每公斤人民幣4、5元，狂漲到現在的12元，李克強也不禁驚呼，「漲了這麼高？」

對於近期水果價格之所以飆高，大陸官方將主要原因歸咎於天候因素。

華夏時報報導，據北京新發地市場統計部經理張君華表示，去年受主產區大範圍凍害影響，大陸全國蘋果減產25%左右，梨減產20%左右，拉高了蘋果和梨的價格。此外，4月以來，天氣迅速變熱，導致水果的需求量陡增，更讓價格居高不下。