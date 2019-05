美台「三個首次」 港媒:台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



中美角力升級、兩岸對立白熱化之際,美台曝光三大提升兩者關係的動作,包括首次將台灣及美國放入機構名稱、首次實現斷交後「國安」顧問會晤、首次美台共同與「邦交國」官員會晤。港媒引述觀察人士指,美台此舉是各取所需,但卻觸動中國大陸的底線、動作形同玩火,恐把台海進一步推向火藥庫邊緣。

香港經濟日報報導,美台這一連串動作,由於實質觸動了台灣地位問題,預料中國大陸將有強烈回應。這三個動作包括:

一,台灣「國家安全會議」秘書長李大維本月13日至21日訪問美國,與美方重要官員會面,其中包括美國總統川普重要幕僚、白宮國家安全顧問波頓(John Bolton)。這是美台1979年1月1日斷交逾40年後,雙方「國安」顧問首次會晤。

二,台方的李大維訪美期間,與美方官員一同會晤了「邦交國」代表,包括太平洋的帛琉、馬紹爾等。這是美台斷交以後,首次有美台官員共同與「邦交國」官員見面。

三,台灣的對台工作機構「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA)正式更名為「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for US Affairs,TCUSA)。這是美台斷交後,台灣機構首次不使用「台北」二字、而是將「台灣」與「美國」同時放入正式機構名稱。台方指,這是經美台協商後作的決定。

報導引述中美關係觀察人士認為,這3個「首次」實質觸動台灣地位問題,美台雙方各取所需。其中對美方而言,顯然希望加大打「台灣牌」的力度、甚至把台灣納入美方的印太戰略,以牽制中國大陸發展。

報導指,川普政府自2017年底的國安報告把中國定性為「戰略競爭者」後,不斷升級在台海的動作;例如簽行《台灣旅行法》鼓勵美台官員交往,簽行《國防授權法》提升美台防衛合作,乃至更頻繁的派軍艦巡航台海等。

至於對台灣而言,蔡英文總統上台後堅拒承認「九二共識」,台灣面臨大陸的文攻武嚇不斷增加;其中,解放軍艦機更頻繁繞台巡行,北京又鼓動台灣「邦交國」與台斷交改投大陸。

而中共總書記習近平今1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話更強調,大陸不會在統一進程中承諾放棄使用武力。台灣面對大陸的施壓及武統威脅之下,試圖透過與美方提升關係,獲得安全保護。