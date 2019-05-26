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美台「三個首次」 港媒：台海恐變火藥庫隨時爆

2019-05-26 14:44聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美角力升級、兩岸對立白熱化之際，美台曝光三大提升兩者關係的動作，包括首次將台灣及美國放入機構名稱、首次實現斷交後「國安」顧問會晤、首次美台共同與「邦交國」官員會晤。港媒引述觀察人士指，美台此舉是各取所需，但卻觸動中國大陸的底線、動作形同玩火，恐把台海進一步推向火藥庫邊緣。

香港經濟日報報導，美台這一連串動作，由於實質觸動了台灣地位問題，預料中國大陸將有強烈回應。這三個動作包括：

一，台灣「國家安全會議」秘書長李大維本月13日至21日訪問美國，與美方重要官員會面，其中包括美國總統川普重要幕僚、白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）。這是美台1979年1月1日斷交逾40年後，雙方「國安」顧問首次會晤。

二，台方的李大維訪美期間，與美方官員一同會晤了「邦交國」代表，包括太平洋的帛琉、馬紹爾等。這是美台斷交以後，首次有美台官員共同與「邦交國」官員見面。

三，台灣的對台工作機構「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA）正式更名為「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for US Affairs，TCUSA）。這是美台斷交後，台灣機構首次不使用「台北」二字、而是將「台灣」與「美國」同時放入正式機構名稱。台方指，這是經美台協商後作的決定。

報導引述中美關係觀察人士認為，這3個「首次」實質觸動台灣地位問題，美台雙方各取所需。其中對美方而言，顯然希望加大打「台灣牌」的力度、甚至把台灣納入美方的印太戰略，以牽制中國大陸發展。

報導指，川普政府自2017年底的國安報告把中國定性為「戰略競爭者」後，不斷升級在台海的動作；例如簽行《台灣旅行法》鼓勵美台官員交往，簽行《國防授權法》提升美台防衛合作，乃至更頻繁的派軍艦巡航台海等。

至於對台灣而言，蔡英文總統上台後堅拒承認「九二共識」，台灣面臨大陸的文攻武嚇不斷增加；其中，解放軍艦機更頻繁繞台巡行，北京又鼓動台灣「邦交國」與台斷交改投大陸。

而中共總書記習近平今1月在《告台灣同胞書》40周年紀念會的講話更強調，大陸不會在統一進程中承諾放棄使用武力。台灣面對大陸的施壓及武統威脅之下，試圖透過與美方提升關係，獲得安全保護。

報導稱，值得注意是，美台這些舉動在大陸眼中，是牽動台灣地位問題、觸動大陸底線原則，甚至是對大陸充滿敵意，行為形同玩火。大陸必定會採取特定手段作出回應，台海局勢將由此變得更為危險，加速滑向成為火藥庫的狀態。

蔡英文總統兩岸政策強調維持現狀。聯合報系資料照片
蔡英文總統兩岸政策強調維持現狀。聯合報系資料照片
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