服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58 聯合報 記者 聯合報 記者 羅印冲 ╱即時報導



大陸觀察者網引述微博網友爆料，中共自製航母已於昨日（25日）上午出海海試。

據觀察者網此前報導，中共自製航母自去年5月13日首次海試以來，至今已滿一年。

今年2月27日，中共自製航母離開碼頭，開始進行第5次試航。3月4日返回大連造船廠開始攤舖新塗層。

目前，該艘航母甲板標誌線已全部完成，四月底還首次與呼倫湖號補給艦展開橫向補給演練。