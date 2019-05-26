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服役倒數計時 中共自製航母再度海試

2019-05-26 10:58聯合報 記者羅印冲╱即時報導

大陸觀察者網引述微博網友爆料，中共自製航母已於昨日（25日）上午出海海試。

據觀察者網此前報導，中共自製航母自去年5月13日首次海試以來，至今已滿一年。

今年2月27日，中共自製航母離開碼頭，開始進行第5次試航。3月4日返回大連造船廠開始攤舖新塗層。

目前，該艘航母甲板標誌線已全部完成，四月底還首次與呼倫湖號補給艦展開橫向補給演練。

港媒文匯網此前指出，這艘自製航母很可能在未來兩個月內交付入列。

中共自製航母再度海試。(微博@熱武器時代的愛情故事)
中共自製航母再度海試。(微博@熱武器時代的愛情故事)
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