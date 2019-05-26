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貿易戰燒成媒體戰 央視、福斯兩女主播周四開戰

2019-05-26 10:05聯合報 記者羅印冲╱即時報導

中美貿易戰升級，兩國電視媒體也在場外「開戰」！美國福斯商業頻道（Fox Business）女主播特麗里甘（Trish Regan）和央視旗下中國環球電視網（CGTN）女主播劉欣，因為對貿易戰的看法不同，近日在節目中隔空爭辯。

香港星島日報報導，里甘當時稱，中國從美國偷走數十億美元，「我們別無選擇，只有一戰」。劉欣批評對方「雙眼幾乎噴出怒火」，宣洩的都是情緒，少有實質依據。里甘邀請劉欣直接辯論，最後兩人相約美東時間周三晚（台北時間周四上午）在里甘的直播節目上直接交鋒。

事件源於里甘本月十四日播出一篇措辭強硬的評論，指中美貿易不平衡是美國必須用在中國身上的武器，因為中國的繁榮是以美國利益為代價，中國從美國偷走了數十億美元。她揚言，美國別無選擇，只有對中國發動經濟戰，又說美國佔上風，現在不打就遲。

里甘的言論引起劉欣不滿。二十二日，CGTN發布劉欣一段題為「中國不會接受不平等協議」的短片，直指里甘是美國總統川普的代言人，對美國的「受害者」身分深信不疑且義憤填膺，任何一個不明真相的美國人聽完她的話，也許都會捏拳砸牆。

對於里甘指控中國盜竊知識產權，導致美國經濟每年損失六千億美元，劉欣說：「這些只是他們的估算，並未得到驗證，而且如何定義盜竊？由誰去定義？主持人（里甘）還把數字搞錯了。那份報告說的是，知識產權盜竊對美國經濟造成的損失，可能高達每年六千億美元，這並非指中國，而是綜合全球而言。所以特麗，你可能需要一個更好的研究團隊。」

里甘隨後在節目中回應了劉欣的批評，又在個人Twitter戰帖約辯：「嘿，中國官方電視台，不如我們就開誠布公地來一場貿易辯論。你說我『情緒化』、不明事實——錯！你說個時間地點，我赴約！」劉欣接著回覆稱，願意在里甘的直播節目上見。

中美新聞女主播首次隔空論戰，似乎比貿易戰還讓網友興奮，新浪微博獲得超過兩千萬次觀看，里甘的Twitter亦得到數千網民按讚。許多中國網友大讚劉欣「霸氣又理性」，有人呼籲央視跟進直播。

央視旗下中國環球電視網女主播劉欣。香港星島日報
央視旗下中國環球電視網女主播劉欣。香港星島日報
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