郭樹清轟美從中國獲益 是從一頭牛剝下多張皮

2019-05-25 16:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中國人民銀行黨委書記、銀保監會主席郭樹清今日重炮抨擊美國，實際上從對華貿易逆差中獲得了極大好處，如同「從一頭牛身上，剝下來很多張皮」。

郭樹清說，以市場換技術，或者以技術換市場，本就是西方國家發明的，且公平原則的交易是市場認可的，而現在美國突然指責中國是強制獲取外商智慧財產權，甚至使用「偷竊」這樣的字眼，這是對中國人民的侮辱。

郭樹清今日陪同大陸國務院總理李克強回到他之前任職省長的山東視察，但仍為今日開幕的清華五道口全球金融論壇，親自準備了發言稿，公開發表對中美經貿談判的意見。

郭樹清表示，中美貿易誰吃虧？單從統計資料看，美國對中國貿易逆差金額和占比都很大，似乎吃虧，但仔細分析就會發現美國實際上得到了多方面的極大好處。

他強調，美國從中美經貿往來中得到的好處，相當於從一頭牛身上剝下來很多張皮。

一是美國的進口商及跨國公司拿到貿易差額中的絕大部分利潤，他說，美資企業全球海外銷售總額增長的三分之一來自中國市場。中美貿易不平衡中61%來自加工貿易，在實際價值分配中，中國真正得到的增加值很少。

二是美國消費者通過中美貿易獲取巨大的消費者剩餘。據統計，美國市場零售商品中四分之一左右從中國進口，中國物美價廉的產品源源不斷輸入美國，降低了美國家庭的生活成本。

三是美國輸往中國的產品和服務，例如糧食、能源、飛機、晶片等大宗商品，如果沒有中國的大量採購，就沒有今天的水準。

郭樹清還表示，美國出現「高消費，低通膨」奇跡，也要感謝人口超過歐美日總和的中國，增加了全球消費品供給。