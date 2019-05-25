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反美加溫？美駐中使館恐淪洩憤目標 館外多了移動警務室

2019-05-25 16:12世界日報 中國新聞組／北京25日電

中華人民共和國建國今年滿70周年，官方自5月中旬起播出70部愛國主義影片。中央社報導，然時值中美貿易爭端升級之際，加上民族品牌「華為」進一步遭美制裁，北京在此時祭出愛國、反美宣傳，美國駐中國大使館恐成為民眾洩憤目標。

新華社報導，為慶祝建政70周年，中國「全民國防教育萬映計畫」從5月中旬起優選70部愛國主義影片，透過院線和網路在中國進行為期半年的集中放映活動。影片包括「建國大業」、「霓虹燈下的哨兵」、「南昌起義」、「南征北戰」、「離開雷鋒的日子」等。今年將集中展映國防軍事題材電影5萬場次，並舉辦電影觀後感、微電影、電影繪畫作品徵集表彰活動。

另一方面，為了鼓勵國防教育題材電影創作，推進扶植計畫，目前4部已進入扶植計畫的影片，將於2019年底登上院線。

雖然北京宣稱播放愛國主義影片是為了慶祝建政70周年，但由於播放時間正逢中美貿易爭端升級，在民族品牌「華為」進一步遭受美方制裁後，中共提倡「愛國」本意恐變相助長民間反美情緒。

報導指出，在位於亮馬橋地鐵站附近的美國駐中國大使館，使館正門所在的安家樓路兩側，除了長年可見的鐵柵欄，並有多名武警牽著狼犬來回巡邏；與去年同期相較，還多設立了移動警務室。

武警一見到有人在鐵柵欄旁張望，便會立刻走上前關切，並示意別在此處逗留。此外，使館四周、路口、人行道上滿布攝影機，且路上的制服警察比行人還多。相較臨街商圈熙來攘往的人群，明顯有股低壓在此盤旋。

微電影北京
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