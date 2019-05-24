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恐步華為後塵 大疆：無人機能拆開的每一個零件都是自己生產的

2019-05-24 16:27聯合報 記者李仲維╱即時報導

繼華為之後，大疆無人機也傳出可能遭美國政府列入黑名單，大疆公關總監謝闐地表示，大疆無人機能拆開的每一個零件，都是大疆自己生產的，底層代碼也都是自己的。

第一財經報導，謝闐地表示，大疆現在最重要的事情，是做好內部的管理和組織架構梳理，在國際市場上，只能不斷強化產品和品牌，才能對得起消費者，「挑戰正在發生，我們只能勇往直前」。

他表示，大疆具有其他無人機品牌難以在短時間複製和替代的核心技術。首先是飛控智慧化和低功耗，其次是高度集成的整合度，無人機能拆開的每一個零件，都是大疆自己生產的，底層代碼都是自己的，同時大疆擁有全球最大的無人機研發團隊，觸角伸到大專院校，無論從專利還是研究方法，任何無人機公司都很難繞開大疆。

根據Frost & Sullivan提供的數據顯示，大疆科技在美國共申請70多組專利，其中17組已經獲得授權。

沙利文中國區總裁王昕認為，大疆科技研發每年的投入經費巨大，讓其擁有世界領先的研發實力及掌握世界最領先的無人機核心技術。因自身掌握核心技術，基本不會出現類似華為及中興的情況。

大疆方面透露，目前大疆產品海外和中國大陸市場占比是8：2，北美市場占比40%。目前，大陸市場的成長速度快，在影像自動化領域，大陸是成長最快的市場。在營業情況上，去年大疆85%的營收都來自於消費級產品，剩下的來自行業產品。

圖為大疆無人機產品。記者李仲維╱攝影
圖為大疆無人機產品。記者李仲維╱攝影
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