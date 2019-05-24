時速600公里 中國高速磁浮車亮相 北京→上海只需3.5個小時

2019-05-24 12:40 世界日報 北京24日電



正當美國加大對中國科技封鎖之際，中國23日10時50分正式公布自行研發、時速高達600公里的高速磁浮試驗樣車在青島下線。新華網稱，這象徵中國在高速磁浮技術領域實現重大突破。未來一旦實現商業運行，從北京到上海將只需3.5個小時。

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中國聯合30多家相關企業以及大學院校與研究機構，於2016年7月啟動高速磁浮研發。報導稱，高速磁浮列車具有速度快、安全可靠、噪音低、震動小、載客量大、維護量少等優點。

報導指出，目前中國高鐵最高運營速度為時速350公里，飛機巡航速度為時速800至900公里。時速600公里的高速磁浮正可填補高鐵和航空運輸之間的速度空白，對於完善中國立體高速客運交通網具有重大的技術和經濟意義。

作為目前可實現的、速度最快的地面交通工具，高速磁浮用於長途運輸，可在大型樞紐城市之間或城市群與城市群之間形成高速「走廊」。按實際旅行時間計算，在1500公里運程範圍內，高速磁浮是最快的交通方式。

高速磁浮課題負責人、中車四方股份公司副總工程師丁說，「以北京至上海為例，加上旅途準備時間，乘飛機需要約4.5小時，高鐵需要約5.5小時，而高速磁浮僅需3.5小時左右。」

新華網表示，高速磁浮採「抱軌」的方式運行，因此列車沒有脫軌風險。其牽引供電系統布置在地面，採分段供電，同一供電區間只能有一列車行駛，基本上也無追撞風險。

此外，與輪軌列車相比，磁浮列車沒有傳統的「車輪」，行駛時與軌道不發生接觸，無輪軌摩擦，維護量也更少，具備全壽命周期成本優勢。

另據大公報報導，時速600公里高速磁浮試驗樣車23日在青島下線，這意味著國產磁浮列車與曾創下時速逾600公里的日本磁浮列車將平起平坐。