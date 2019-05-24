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未入軌道 中國遙感33號衛星發射失敗

2019-05-24 12:41世界日報 北京24日電

聯合報報導，23日上午6時49分，中國在山西太原衛星發射中心用長征四號丙運載火箭，將遙感33號衛星送入太空。但因為沒有進入預定軌道，被判定失敗。

據報導，依照中國慣例，一旦火箭成功入軌，官方媒體「人民日報」、新華社等，便會對外發布通稿，一般距離發射時間不會太長。

但此次發射活動遲遲未見官媒報導，之後才見新華社報導，太原衛星發射中心23日上午使用長征四號丙運載火箭發射遙感33號衛星，根據測量數據監視判斷，衛星發射失敗。故障排查及有關處理工作已全面展開。

報導稱，運載火箭的第一、第二級（節）飛行正常，第三級工作出現異常；根據測量數據監視判斷，火箭第三級及衛星殘骸已墜落，衛星發射失利。

長征四號丙運載火箭（長四丙），是由上海航太技術研究院研製的常溫液態三級運載火箭；主要是在長征四號乙基礎上，增加三子級二次啟動能力，大幅提高火箭的運載能力。

根據百度百科披露的數據，長征四號丙運載火箭全長48公尺，第1、2級直徑3.35公尺，第3級直徑2.9公尺，起飛重量250噸，太陽同步軌道高度800公里的運載能力2.8噸。

聯合報報導，北京消息人士透露，遙感33號衛星的發射，已經失敗。原因在於火箭三級二次點火失敗，衛星未能進入預定軌道。

報導指出，中國遙感系列衛星，是專指冠以「遙感XX」號衛星，是指中國利用遙感技術和遙感設備，對表覆蓋和自然現象進行觀測的人造衛星。

北京官方始終宣稱，遙感系列衛星主要用於國土資源勘查、環境監測與保護、城市規畫、農作物估產、防災減災和空間科學試驗等。

火箭北京

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