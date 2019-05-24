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微博營收增速連續六季放緩 第二季預期也讓市場失望

2019-05-24 10:54聯合報 記者李仲維╱即時報導

23日周四美股盤前，微博公布第一季財報，營收增速已連續六季放緩，且第一季營收及第二季預期營收均遜於市場預期，盤中深跌近17%，收盤下跌11.28%，股價創2017年1月6日以來新低。

華爾街見聞報導，微博第一季營收3.992億美元，不及市場預期的3.996億美元，年增14%，增速較去年第四季的28%腰斬。淨利為1.504億美元，年增52%。

儘管財報表現大致符合預期，但第二季的營收預期讓市場失望。微博預計，第二季營收在4.27億至4.37億美元之間，遠不及市場預期的4.818億美元。

在周四中概股普跌之下，微博盤中最深跌16.5%，最終收跌11.28%，收報45.39美元，創2017年1月6日以來最低。今年以來累跌35%。

新浪盤中最深跌14.8%，收跌10.12%，收報42.54美元，創2016年5月27日以來最低，今年以來累跌20.1%。

新浪微博CEO王高飛表示，對新浪微博第一季的業績感到滿意。他稱，透過有效的產品升級和管道投資，微博實現穩健的流量增長。第一季品牌廣告營收增長強勁，這得益於微博全面的社交行銷方案和不斷提升的廣告行銷效果，為品牌廣告主帶來獨特的行銷價值。

數據顯示，今年3月微博的月活躍用戶數（MAUs）較去年同期淨增約5,400萬，達4.65億，其中94%為移動端用戶。今年3月平均日活躍用戶數（DAUs）較去年同期淨增約1,900萬，達2.03億。

但從營收類別來看，廣告和行銷、以及增值服務收入的增速，均較上一季下滑。

在大客戶廣告主普遍收緊預算的情況下，微博CEO王高飛預計，廣告收入到2019年下半年才能部分恢復到2018年上半年的水準。

微博財報公布不久，新浪也公布第一季業績表現。

新浪第一季財報顯示，第一季營收4.751億美元，年增8％，低於市場預估的4.747億美元。其中，廣告營收為3.880億美元，較去年同期的3.671億美元增長6％；非廣告營收較去年同期增長18％，在非美國通用會計準則下，公司應占淨利潤為2,890萬美元。

新浪指出，第一季廣告營收的成長主要得益於微博廣告和行銷收入年對年增長3,820萬美元，增幅為13％，此增長被門戶廣告營收的下降部分抵消。

微博第一季營收3.992億美元，不及市場預期。中新社資料照片
微博第一季營收3.992億美元，不及市場預期。中新社資料照片
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