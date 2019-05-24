5G、ÁI領先全球？陸學者：必須認清差距

2019-05-24 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



中美貿易大戰，大陸掀起愛國主義，自豪5G、ÁI科技領先全球，事實真的是這樣嗎？中國人工智慧學會學者、前中科院自動化所博士李長亮在大陸官媒環時網評論指出，必須實事求是，美國科技制裁背後隱藏中國與美國的巨大差距。

李長亮目前擔任金山 AILab 實驗室負責人，他在文章指出，在互聯網時代，中國以行動支付、無人化創新模式等躋身世界前列，但更多的是依靠人口紅利和本土化模式創新，未能形成絕對的核心競爭力。

但中美貿易戰中，美國政府對中興等企業晶片制裁，以及穀歌禁止華為更新安卓，可以看出，中國在人工智慧領域，還有很多「卡脖子」技術需要攻關。

他強調，中國必須實事求是，在貿易戰背後期時隱藏著與美國的巨大差距。

他指出，目前，中美兩國都是人工智慧大國，雖然中國發表的人工智慧論文總數量甚至已經超過美國，但技術的核心競爭是人才，尤其「中國人工智慧人才擁有量僅次於美國，但傑出人才占比遠低於美國。」

他進一步指出，目前中國極少有從0到1的工作，很多都是屬於1到99那部分。這凸顯中國解決問題的能力很強，但發現問題的能力偏弱，而這才是最需要培養和保護的創新源頭。