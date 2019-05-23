王毅：如果美方選擇極限施壓 中方堅決奉陪到底

2019-05-23 17:05 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



近來中美經貿糾紛成為舉世矚目的焦點，大陸外交部長王毅表示，如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

央視新聞用戶端報導，當地時間5月22日，王毅在吉爾吉斯出席上海合作組織外長會議期間對記者表示，他在這次上合組織外長會上，向各國外長介紹有關情況，中方對中美經貿摩擦的立場得到外長們的理解和支持。

王毅表示，近來中美經貿摩擦引起國際社會高度關注，他在這次上合組織外長會上向各國外長表明，恰恰由於美方始終不願意解決中方的合理關切，反而採取極限施壓才導致磋商受挫。

王毅說，他向各國外長強調，中方所作所為不僅是在維護自身正當合法權益，也是在維護國際關係準則，維護自由貿易體制。中方介紹的事實真相，得到外長們的廣泛理解支持。

王毅指出，美方如果要將中美經貿磋商建立在不平等的基礎之上，中方當然不能接受。任何不平等協議都不可能成立，也不可能得到認同。如果美方願意平等磋商，中方的大門敞開。如果美方選擇極限施壓，中方堅決奉陪到底。

王毅表示，現在美國國內有一些人不希望中國大陸有正當的發展權利，試圖阻礙中國大陸的發展進程。一個典型的例證就是，在沒有任何事實依據情況下，以莫須有的罪名，動用國家力量，無端打壓華為這樣一家大陸民營企業，這是典型的經濟霸淩行為。

他說，得道者多助，失道者寡助。美方這種唯我獨尊的做法不會獲得國際社會的認同和支持。