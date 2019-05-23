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美艦通過台灣海峽 陸外交部敦促美方妥善處理涉台問題

2019-05-23 16:57聯合報 記者李仲維╱即時報導

大陸外交部發言人陸慷今天主持例行記者會，有記者針對美國軍艦通過台灣海峽提問。陸慷表示，根據從有關方面最新了解的情況，中方密切關注並全程掌握美國軍艦過航台灣海峽的情況，而且已經就此向美方表達關切。

陸慷說，台灣問題是中美關係最重要最敏感的問題，我們敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重妥善地處理涉台問題，以免對中美關係和台海和平穩定造成消極影響。

中共外交部發言人陸慷。(環球網)
中共外交部發言人陸慷。(環球網)
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