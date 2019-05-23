台商回台投資額上看6,000億 50案排隊審議

2019-05-23 16:44 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



台商回台投資目標調高到5,000億，目前仍有50件案子待審議，經濟部長沈榮津今（23）日在立法院表示，投資目標有望達6,000億，而目前最大案投資500億元，經濟部投資處長張銘斌則透露「還有更大案」。

沈榮津稱，目前掌握到的將突破5,000億，應該可達到5,500或6,000億。部分在規劃的案件可能會超過，但還要仔細確定投資計畫；而5,500億中，今年會落實有1,600億至1,700億左右。

沈榮津表示，之前提高設定5,000億時，還沒有發生美國公布3250億課稅清單、以及對華為處置的事件。但這兩個處置下來後，經濟部也接到很多過去台商諮詢，過去比較猶疑的部分、現在就比較積極。

立委曾銘宗則詢問，投資突破5,000億，是意向書、還是確實有投資計畫？沈榮津回應，滿具體的，廠商有要落實投資。

張銘斌指出，目前仍有50家廠商排隊等待審議，後面3,000億，都是包括後續影響比較大的手機、電腦等，這部份廠商也逐漸回來了。他說現在還不能透露具體廠商名稱，但外界算出電子十哥中已有七家回台，他也證實「相去不遠」。

政府提供優惠貸款利率吸引台商回流，卻引發獨厚大廠爭議，曾銘宗質疑，原本國發會初步提供200億元融資利息補貼，但現在多出5,000億元，這些都可以適用在建廠利息補貼1.5%的部分嗎？額度有上限嗎？沈榮津說，目標到5,000億元時有知會國發會，將盡量配合。