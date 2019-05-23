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陸外交部對美喊話：經貿磋商要有意義和誠意

2019-05-23 16:41聯合報 記者李仲維╱即時報導

對於中美繼續進行經貿磋商的可能性問題，大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上表示，中方的大門是敞開的，但磋商要有意義，必須要抱有誠意，一個互利的協議必須建立在相互尊重和平等互利的基礎上。所以，希望美方對重回談判桌的態度是認真的。

陸慷表示，美國出於政治目的、動用國家力量無端打壓大陸科技企業，嚴重影響全球科技發展與合作，也損害相關國家企業的切身利益，不會得到國際社會的認同和支持，顯然也不利於為磋商營造一個良好的氛圍。

對於美國國務院國際安全與防擴散局宣布對13個大陸企業及個人實施制裁，大陸商務部發言人高峰今天在例行記者會上也表示，已注意到美方有關舉措，中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對大陸企業進行所謂的「長臂管轄」。中方敦促美方停止錯誤錯法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。中方將採取必要措施堅決維護大陸企業合法權益。

高峰說，中方已經提出嚴正交涉，對美方這種霸淩主義的做法，最好的回應就是大陸企業繼續發展壯大。大陸政府將繼續加大力度，深化改革，擴大開放，為企業營造更加穩定、公平、便利、可預期的營商環境，幫助企業市場競爭中提高應對風險的能力。在國際化的過程中，不斷提升自身的同時，為各國消費者提供更加優質可靠多樣化的產品。大陸政府有信心、有能力保護大陸企業的合法權益。

大陸外交部發言人陸慷。新華社資料照片
大陸外交部發言人陸慷。新華社資料照片
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