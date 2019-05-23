陸外交部對美喊話：經貿磋商要有意義和誠意

2019-05-23 16:41 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



對於中美繼續進行經貿磋商的可能性問題，大陸外交部發言人陸慷今天在例行記者會上表示，中方的大門是敞開的，但磋商要有意義，必須要抱有誠意，一個互利的協議必須建立在相互尊重和平等互利的基礎上。所以，希望美方對重回談判桌的態度是認真的。

陸慷表示，美國出於政治目的、動用國家力量無端打壓大陸科技企業，嚴重影響全球科技發展與合作，也損害相關國家企業的切身利益，不會得到國際社會的認同和支持，顯然也不利於為磋商營造一個良好的氛圍。

對於美國國務院國際安全與防擴散局宣布對13個大陸企業及個人實施制裁，大陸商務部發言人高峰今天在例行記者會上也表示，已注意到美方有關舉措，中方一貫堅決反對任何國家使用國內法對大陸企業進行所謂的「長臂管轄」。中方敦促美方停止錯誤錯法，避免對中美經貿關係造成進一步衝擊。中方將採取必要措施堅決維護大陸企業合法權益。