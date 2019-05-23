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美國務院對10家陸企及3名個人實施制裁

2019-05-23 13:58聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

美國國務院昨天（22日）在聯邦紀事網站上公佈，對多家中國企業及個人實施制裁。據美國聯邦紀事網站顯示，這項制裁聲明由美國國務院國際安全與防擴散局發出。受到制裁的中國企業有10家，包括友祥科技、浙江兆晨科技，以及3名來自中國的個人。

聲明提到，制裁措施包括，任何美國政府部門未經許可，不得向這些企業或個人採購任何服務、產品、科技；不得向這些企業與人員提供任何協助；以及在管控物品出口方面，暫停授予這些人員現有的所有許可。

聲明指，上述實體與個人被指違反「伊朗北韓和敘利亞防擴散法案」，向伊朗、敘利亞、北韓轉移軍品管控清單上的物品、科技或服務，或從伊朗、敘利亞、北韓採購軍品管控清單上的物品、科技或服務等。

事實上，這項制裁已經在本月14日起生效，為期兩年。

21世紀經濟報導指出，此前納入華為的美國商務部出口管制實體清單主要側重兩用物項管制；在美國出口管制體系中，美國國務院主要負責軍品管制。然而，查閱公開資料，上述多家公司都是從事民用科技與產品開發與貿易的公司。

比如，友祥科技股份有限公司是一家具備設計開發、生產製造與業務行銷能力的專業多媒體供應商，主要生產壓電陶瓷揚聲器等產品。江蘇天元金屬粉末有限公司經營範圍包括金屬粉末、粉漿加工等，公司主打產品是球形鋁粉。

武漢三江進出口有限公司則是中國三江航太集團旗下唯一的專業外貿公司，其經營範圍包括：專用汽車、汽車零配件、重型運輸設備、礦用設備、油田鑽修設備，飼料成套設備、壓力容器等。

美國對多家中國企業及個人實施制裁。（金投網照片）
美國對多家中國企業及個人實施制裁。（金投網照片）
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