中共祭減免稅應戰 陸媒稱美半導體業後背發涼

2019-05-23 13:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



中共黨媒環球時報總編輯胡錫進今撰文指出，針對美國芯片斷供會給中國相關公司帶來一時困難，但中共財政部立即推出已獲利的集成電路(積體電路)設計和軟體企業減免稅的措施。這些措施將讓美國半導體產業「後背發涼」。

據中共財政部措施，已獲利的集成電路設計和軟體企業，前兩年免徵企業所得稅，第三至第五年所得稅減半。

胡錫進指出，把華為當成施壓中國的籌碼，就更不會奏效了。美方這一招連華為的意志都打不垮，又豈能嚇倒中國？中國作為一個國家，且是大國，迴旋餘地肯定要比一個公司大得多，北京更有理由對華盛頓的威脅予以蔑視。

胡錫進指出，美國芯片斷供會給中國相關公司帶來一時困難，但那些公司和整個中國都必須有決心勇敢地邁過這道坎。周三中共財政部宣布對已獲利的集成電路設計和軟件企業前兩年免徵企業所得稅，第三年至第五年所得稅減半。他對這一決定要點個大讚，它是中國用做好自己的事情來反擊美國的真正舉措。相信這個舉措比什麼都更讓美國半導體行業感到後背發涼。