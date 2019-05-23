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官方學者爆內幕：阿根廷會晤後 美獅子大開口加價六倍

2019-05-23 13:41聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

中美十一輪貿易談判為何破裂？具中共官方背景的大陸學者張燕生指出，在中美領導人阿根廷會晤後達成協定後，美國卻進而要求中國買更多，部分產品甚至超出五、六倍。

有官方背景的中國國際經濟交流中心首席研究員張燕生昨天在北京表示，新一輪貿易談判為何破裂，其中一個原因是美國以貿易不平衡為由「要中國買買買」。但在中美領導人阿根廷會晤達成協定後，美國卻進而要求中國買更多。

華府此前把談判歸咎於北京，指中國從原先已取得共識的立場後退，不再承諾修改法律以執行談判的共識。

張燕生預測，中美經貿關係在2035年之前會談談打打、打打談談。美國的施壓，中國人覺得很像鴉片戰爭。

據聯合早報，針對執行機制，張燕生指出，中國的地域差距大，需要時間在全國範圍建設能力和體制。他表示，美國首先給中國設下一籃子高標準的條件，然後要求中國一步到位執行承諾；一旦做不好就重重地懲罰，「中國人就覺得很像1840年（鴉片戰爭）。」

張燕生預測，至2035年，中美經貿關係很可能處在談談打打、打打談談的階段，其中可分三個階段。

第一階段：2020年之前，中美在戰略意圖方面亮劍，互相試探，並容易產生誤判；第二階段：2021年至2025年的五年間，中美在經濟、貿易、科技、金融等方面出現摩擦，是中美經貿關係最困難的階段；第三階段：2026年至2035年，中美一步一步從非理性對抗走向理性合作。

張燕生沒有進一步解釋何以算出這些年份。一種合理的解讀是，他在引導預期，希望大陸民眾有心理准備，不要期待中美貿易摩擦短期內能完全獲得解决。到了2035年，中共總書記習近平將是82歲，有可能已經退下。

如果拿習近平在2017年中共「十九大」期間勾勒出的願景做參照，他當時提出從現在到2020年是全面建成小康社會的決勝期，從2020年到2035年要基本實現社會主義現代化，從2035年到2050年建成富强民主文明和諧美麗的社會主義現代化強國。

曾是發改委學術委員會秘書長、多次進中南海講課的張燕生指出，十一輪中美談判破裂，因...
曾是發改委學術委員會秘書長、多次進中南海講課的張燕生指出，十一輪中美談判破裂，因中美領導人阿根廷會晤達成協定後，美國卻進而要求買五六倍的商品。（新浪財經網）
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