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華為禁令拖累 美方制裁名單中有一家台資

2019-05-23 13:33聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

華為遭美制裁，台廠華為供應鏈恐將成為這一波受害者。立委許毓仁今（23）日在立法院表示，手邊有一份美國商務部針對華為供應鏈相關的網通公司進行制裁，其中一家台灣公司也列入名單中，為華為在台灣的總代理商訊崴技術有限公司。

許毓仁表示，手邊有一份美國商務部針對華為供應鏈相關的網通公司進行制裁，約100多家，其中有一家台灣公司，經濟部有掌握嗎？經濟部政務次長王美花表示，這一家公司是訊崴技術有限公司，是華為在台灣的總代理商，確實被列入制裁名單，主要是美方依循法律會去管制訊崴。

貿易戰持續燒向科技大廠，繼華為之後，美方將有下一波陸企黑名單，傳出大陸監控設備雙雄海康威視、浙江大華技術。立法院今日臨時提案，因中國監控設備大廠有資安疑慮，經查經濟部所屬事業仍有使用上述中國監控設備廠商，已造成我國資漏洞，提案經濟部所屬事業應於1個月內將相關設備全數汰換。

針對海康威視、浙江大華技術的設備產品是否被國營事業單位使用，經濟部長沈榮津表示，近期已盤點中油、台電等國營事業約1,000多台使用相關設備，但已經在4月底移除。

沈榮津表示，華為禁令事件主要影響智慧手機、核心網路設備，對台供應鏈影響比較大，因華為遭受打擊，品牌商會有轉單效應，對國內業者短期比較亂，但長期轉單效應是加分，廠商也可以利用此事件調整生產基地布局，將高附加價值產業移回台灣、低階產業移往東南亞國家。經濟部對台廠持續保持聯繫。

同日，立法案臨時提案，台北市雙子星投資案高達600億元，為重大投資開發案，因經濟委員會專案報告未能針對中資介入及國安問題清楚說明，反而增加更多疑慮，因此提案經濟部投審會確認審議前一周，應再次與陸委會、國安局、外交部等部會，至立法院經濟委員會進行專案報告。

經濟部政務次長王美花（左）今日在立法院證實，華為在台灣的總代理商訊崴技術有限公司...
經濟部政務次長王美花（左）今日在立法院證實，華為在台灣的總代理商訊崴技術有限公司，確實被美方列入制裁名單中。記者蔡敏姿攝影
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