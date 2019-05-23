震驚香港的搶劫案 竟然是受害者自導自演

2019-05-23 12:14 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



香港警方日前接獲線報，土瓜灣發生一宗涉及百萬元的搶劫案。正當警方全力追捕逃犯的時候，萬萬沒想到，背後的主謀竟然是受害者本人。

這樁自編自導自演的搶劫案，就連搶匪也被擺了一道，案發後發現搶回來的包包裡根本沒有錢，隨後看新聞才發現，原來搶的正是聘用自己的幕後老闆。

綜合港媒報導，20日下午土瓜灣發生一起搶劫案，附近商店的監控錄像顯示，受害人38歲的譚姓男子拿著據稱裝有178萬港幣的手提包，在前往貨幣兌換店的路上，突然遭到3名拿著刀和鐵棍，頭戴鴨舌帽的歹徒一頓狂毆，並搶走其手提包，然後登上由第4名同夥駕駛的私家車，隨即闖紅燈逃逸。

整個搶劫過程不到2分鐘。譚姓男子事後報警稱被劫港幣178萬元，因頭部及手部受傷送醫院治療。

但據警方調查，譚姓男子是一家物流公司的負責人，和一名有黑道背景的陳姓男子是朋友關係，他找陳姓男子商量搶劫計畫，聲稱掌握一名目標人士行蹤，稱對方要到土瓜灣木廠街一家店匯錢，對方身上可能有200萬港幣，讓陳姓男子安排人手搶劫，事成後再分贓。

陳姓男子隨即安排4名搶匪進行搶劫，萬萬沒想到，當天的目標人物其實就是主謀譚姓男子。

譚姓男子當天拿著空的手提包出現在現場，被4名劫匪下手搶劫後，再報警稱損失178萬港幣。

陳男之後看新聞報導，竟然發現遇劫男事主就是譚男。同時4名搶匪在準備分贓時，發現公事包裡空空如也，眾人憤怒不已，安排6名男子挾持陳男，要求陳男把贓款還回來，陳男趁機通知家人，家人向警方求助。