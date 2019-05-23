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大搞權色交易、家族式腐敗 前茅台董事長袁仁國被雙開

2019-05-23 12:10世界日報 北京23日電

綜合媒體報導，前茅台董事長袁仁國因利用職務上的便利，將國有茅台企業當作個人和家族牟取私利的工具，獲取巨額利益，並大搞權色交易及「家族式腐敗」，涉嫌受賄犯罪，遭到「雙開」處分，並被移送檢察機關依法處理。

前茅台董事長袁仁國涉貪遭「雙開」，在茅台價格飛漲時代，茅台的專賣店利潤驚人。 (...
前茅台董事長袁仁國涉貪遭「雙開」，在茅台價格飛漲時代，茅台的專賣店利潤驚人。 (取材自微信)
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據報導，中央紀委國家監委網站披露，袁仁國嚴重違反政治紀律和政治規矩，以茅台酒經營權進行政治攀附，撈取政治資本；大搞權權、權錢交易，大肆為不法經銷商違規從事茅台酒經營提供便利，嚴重破壞茅台酒營銷環境。

該網站指出，袁仁國並涉嫌大搞「家族式腐敗」，轉移贓款贓物，與他人串供，對抗組織審查；違反組織紀律，不如實報告個人有關事項；違反廉潔紀律，違規從事營利活動，非法獲取巨額利益等，涉嫌受賄犯罪，行為十分惡劣，應予嚴肅處理，故決定給予袁仁國開除黨籍、開除公職處分。

公開資料顯示，袁仁國原任中國貴州茅台酒廠（集團）有限責任公司黨委副書記、董事長、貴州茅台酒股份有限公司董事長，在茅台集團任職43年。

新京報報導，袁仁國曾是帶領茅台超越全球酒王的功臣。1975年，年僅19歲的袁仁國到茅台酒廠，到1991年共16年期間，先後擔任辦公室秘書、辦公室副主任、車間主任、支部書記、廠長助理等職務，隨後擔任茅台酒廠的副廠長，1998年任茅台集團子公司貴州茅台總經理。

2011年10月，袁仁國被任命茅台集團董事長，茅台營收於2017年實現超越「全球酒王」帝亞吉歐的目標，成為全球市值最高的烈性酒酒廠。

新京報報導，2018年5月，袁仁國稱以「年齡原因」卸職。當時有媒體稱，袁仁國剛離任即被有關部門以「談話」形式找去調查。2019年5月被免去貴州省政協經濟委員會副主任職務，撤銷政協委員資格。

中央社報導，袁仁國從茅台集團離任後，外界對他「功成身退」還是「晚節不保」的爭論從未停歇。有報導指出，袁仁國被免去茅台董事長職務同時，也有多名茅台集團高層被免職，300多家經銷商也因茅台內部人員或親屬擔任或股東中有公務員等違規因素被整頓。

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