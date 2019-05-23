袁仁國時代 茅台價格飛漲 專賣店年利潤逾千萬

2019-05-23 12:12 世界日報 北京23日電



茅台價格飛漲，經銷商“誰低價賣酒取締誰”一家專賣店只要三個人 一年利潤超千萬 (取材自新華網) 分享 facebook

澎湃新聞與搜狐網報導，「袁仁國時代」的茅台酒價格一路水漲船高，甚至供不應求，假貨充斥。業界傳出當時的茅台專賣店只要三人即可開店，且一年利潤高達千萬元人民幣(約144萬美元)；隨著八項規定的出台，經銷商紛紛拋售茅台酒，飛天茅台的價格一路狂跌；袁仁國還曾於2012年的茅台經銷商大會上，要求經銷商「誰低價賣酒取締誰」。

據報導，在1998年以前，茅台酒廠作為中國白酒企業中最重要的國有企業之一，一直在計畫經濟的體制內運行，1998年東南亞金融危機爆發後，時任茅台集團董事長的季克良找時任總經理的袁仁國商量對策，達成尋找新經銷商的共識，茅台成立銷售總公司，建立自己的營銷隊伍。

茅台價格飛漲，經銷商“誰低價賣酒取締誰”一家專賣店只要三個人 一年利潤超千萬 (取材自新華網) 分享 facebook

在全國經銷商助推下，茅台酒銷量一路狂飆，1998年底創下茅台最好的銷售業績，隨後由各經銷商繼續拓寬銷售渠道，銷售額開始一路上升，茅台酒的價格也一路水漲船高，甚至出現供不應求的情況。2012年，茅台酒幾乎炒到歷史最高峰，甚至有「千金難買一樽茅台」之稱，限購和缺貨頻傳。

報導指出，茅台經銷商從1998年的17人，快速發展到553人，經銷商、專賣店的客戶也從1998年的146家，發展至2000多家，市場覆蓋全球66個國家和地區。其中位於銷售渠道下游的專賣店被形容為「暴利」。

以需求最盛的飛天茅台酒為例，一瓶969元進貨，就算按官方指導價也要賣1499元，一瓶淨賺530元，每家專賣店每年最少可獲5噸（1萬瓶）的配額，1萬瓶就賺530萬元，且飛天茅台的零售價都在2000元以上。在成本不高下，不僅足以覆蓋店舖成本，估計三年就能回本。