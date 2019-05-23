雙子星得標公司股權全數質押 立委質疑中資色彩濃

2019-05-23 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



南海控股以600多億元搶下台北雙子星案，但因中資疑雲尚未拍板，立委徐永明今（23）日在立法院表示，南海控股旗下的南海發展股權全部抵押給中資中國數碼，其董事架構過半為中國籍，明顯有陸資背景。

徐永明指出，南海控股旗下的南海發展跟中國數碼借錢，全部股權都抵押給中國數碼，等於中國數碼有實質控制權，而中國數碼的中國籍董事過半，南海控股還質押了10.29%的股權給中央匯金投資公司與中國建設銀行。他質疑，未來中資夾帶來台投資的可能性是否會越來越多。同時，他要求經濟部重新報告一次，僅八頁報告，質疑護航闖關。

立委郭國文也說，南海發展公司的董事名單在投標雙子星前才更改五席董事名單，由三位中國籍改為兩位中國籍，由台灣籍高慧取代中國籍的王鋼。

經濟部長沈榮津備詢則表示，投資案的中資背景仍有待釐清，因其業務都在大陸並曾接受中國政府補助。5月13日投資人已經補件說明，15日再函請相關機構審查。

外交部報告中指出，關於港商南海發展公司與馬來西亞商馬頓公司，申請投資設立台灣南海發展有限公司一案，轉請馬來西亞代表處查詢25大自然人股東股權架構並非公開資訊，難以確認，另法人股東資訊也非完全在馬來西亞本地註冊的企業，無法確認最終受益人是否為馬來西亞人士。

另一爭議在於大陸國有銀行是否可能強制將債權轉換為股權，投審會執秘張銘斌表示，目前投資案最大受益人為香港投資人于品海，至於南海控股還質押10.29%的股權是否等同股權有待釐清。