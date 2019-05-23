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中美登月鬥法！美打輸背面探測戰 卻準備9年後「占領」

聯合報專訪／郭台銘看美中台關係 有2塊肉吃為何只選1塊？

雙子星得標公司股權全數質押 立委質疑中資色彩濃

2019-05-23 11:12聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

南海控股以600多億元搶下台北雙子星案，但因中資疑雲尚未拍板，立委徐永明今（23）日在立法院表示，南海控股旗下的南海發展股權全部抵押給中資中國數碼，其董事架構過半為中國籍，明顯有陸資背景。

徐永明指出，南海控股旗下的南海發展跟中國數碼借錢，全部股權都抵押給中國數碼，等於中國數碼有實質控制權，而中國數碼的中國籍董事過半，南海控股還質押了10.29%的股權給中央匯金投資公司與中國建設銀行。他質疑，未來中資夾帶來台投資的可能性是否會越來越多。同時，他要求經濟部重新報告一次，僅八頁報告，質疑護航闖關。

立委郭國文也說，南海發展公司的董事名單在投標雙子星前才更改五席董事名單，由三位中國籍改為兩位中國籍，由台灣籍高慧取代中國籍的王鋼。

經濟部長沈榮津備詢則表示，投資案的中資背景仍有待釐清，因其業務都在大陸並曾接受中國政府補助。5月13日投資人已經補件說明，15日再函請相關機構審查。

外交部報告中指出，關於港商南海發展公司與馬來西亞商馬頓公司，申請投資設立台灣南海發展有限公司一案，轉請馬來西亞代表處查詢25大自然人股東股權架構並非公開資訊，難以確認，另法人股東資訊也非完全在馬來西亞本地註冊的企業，無法確認最終受益人是否為馬來西亞人士。

另一爭議在於大陸國有銀行是否可能強制將債權轉換為股權，投審會執秘張銘斌表示，目前投資案最大受益人為香港投資人于品海，至於南海控股還質押10.29%的股權是否等同股權有待釐清。

此外，國安局監控的中國網媒名單中有香港01，郭國文表示，該媒體為香港影視傳媒大亨、南海控股主席于品海所擁有的旗下網路媒體，雙子星投資案的投資人背後中資色彩明顯，經濟部應該一併納入審查考量。

經濟部長沈榮津（右）、投審會執行秘書張銘斌今日在立法院備詢雙子星投資案。記者蔡敏...
經濟部長沈榮津（右）、投審會執行秘書張銘斌今日在立法院備詢雙子星投資案。記者蔡敏姿攝影
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立委徐永明質疑南海控股旗下的南海發展股權全部抵押給中資中國數碼，其董事架構過半為...
立委徐永明質疑南海控股旗下的南海發展股權全部抵押給中資中國數碼，其董事架構過半為中國籍，明顯有陸資背景。記者蔡敏姿攝影
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