港澳辦主任張曉明：在港犯罪 港人港審不移交

2019-05-22 18:30 世界日報 香港新聞組╱香港22日電



張曉明：在港犯罪只港審不移交 香港中國通訊社 分享 facebook 港澳辦主任張曉明前日接見香港福建社團聯會，談到香港目前高度關注的《逃犯條例》，他強調，在港犯罪的人，只會接受香港法律審判，不會移交內地，港人根本不用擔心，而在內地犯罪後逃回香港的港人，法理上應移交內地受審。

文匯報報導，張曉明認為，修例現時已從法律問題演變成政治鬥爭，反對派甚至跑到外國求援，以圖阻止修例，目前社會的擔憂和恐懼，都是反對派的煽動，很多說法是抹黑和誇大。他說修例是必要的，社會大眾不必多慮。

他指出，移交在內地犯罪後逃到香港的內地人，香港人不用擔心；而在香港犯罪的香港人，只接受香港法律的審判，不會移交內地；至於在內地犯罪後逃回香港的香港人，是應該移交的，現在港府所保留的37項罪行，根本沒涉及言論自由、新聞自由、出版自由、學術研究自由等範圍，對於工商界也只是針對嚴重的經濟和金融犯罪；從程序上來說，即使修例後，要被移交的人也要先經特首的判斷和香港法院的審判這兩道程序。

他呼籲大家要從法律和專業角度去分析和看透真相，從而揭穿反對派的謊言。

「行賄罪有追溯期」 保安局長向商界釋疑

香港新聞組╱香港22日電

港府強推《逃犯條例》修訂，自由黨多次表明商界對修例有憂慮，保安局長李家超昨日與自由黨舉行閉門答問大會，並向商界釋疑。自由黨會後表示，尚未決定投票意向，同時計畫提出修正案，把移交罪行刑期門檻，從港府建議的三年再提高到七年。

立場新聞報導，許多香港中小企以往要「配合內地的國情，適當行賄」，商界擔心修例後中小企很容易會被引渡到內地受審。

明報報導，自由黨黨魁鍾國斌表示，會上很多人關心行賄問題，他說局方解釋內地行賄罪的刑罰，比受賄細很多；追溯期方面，內地相關罪行有追溯期，若追溯期已過，內地不能向香港提出移交要求，他認為李家超解釋後會令部分人安心。

另外，部分商界還擔心勞資糾紛問題，李家超解釋，勞資糾紛在香港屬民事行為，而非刑事行為，因此不會因此被處理。