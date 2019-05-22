引渡條款惹議 法務部：建議港主動釋疑廣納民意

2019-05-22 16:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



港女在台遇害一命兩屍案，法務部國際及兩岸法律司表示，去年兩度提刑事司法互助請求，如港有需要定將基於互惠原則提供必要協助；至於香港推動逃犯條例衍生疑慮，建議港府釋疑並廣納民眾意見；此事由陸委會表達立場較適宜，兩機關會持續密切關注修法方向及內容，適時作出必要因應處置。

港男陳同佳去年和有孕在身的女友潘曉穎來台旅行，卻痛下殺手釀成一屍二人命，還將女友屍體裝進行李箱棄屍後逃回香港。

台灣對陳同佳發佈通緝後，陳雖在香港被捕也已供認殺人，但因司法管轄權的問題，香港法院無法以謀殺罪論處，此外，港台之間並未簽署引渡協議，也無法將他引渡到台灣接受審判，港方目前只能就他先前承認的洗黑錢罪行判刑，最快10月便可出獄。

爾後，港府以處理引渡事宜、補強現有法令漏洞為由，決定修改逃犯條例，以便採個案方式與台灣和中國大陸等地安排引渡事宜。引發外界擔憂北京當局會藉此引渡政治犯或異議人士。

國兩司指出，長期以來透過陸委會以台港「策進會」、「協進會」為平台，盼與港府建立制度化的刑事司法合作機制，以刑事法律合作為優先，處理港台民眾往返頻繁可能衍生的跨境犯罪問題。

國兩司說，樂見港在平等、尊嚴及互惠原則等前提下與我方進行司法合作（簽署雙邊條約），在台灣高度重視人權保障的法治要求下，我方不可能對任何有侵犯人權之虞的案件進行合作。

港修法後將產生何等後果或衝擊，尚難評估，但台灣已多次表達關切之情，國際也有諸多疑慮意見，建議港府更應廣納民意，多方思考可能引發的影響。