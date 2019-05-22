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陸商務部：去年服貿逆差2000多億美元

2019-05-22 15:57聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

針對中美服務貿易逆差的問題，大陸商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義今（22）日表示，大陸去年對外服務貿易呈現逆差，約2,000多億美元，對美國也是逆差。美國是大陸的第二大服務貿易夥伴，占約17%。

中新網報導，冼國義稱，從國別結構來看，大陸最大的服務貿易夥伴是香港，香港占約20%，美國是第二，占17%。前五大貿易夥伴大體占大陸整個服務貿易的55%左右。

大陸商務部副部長王炳南指出，今年以來，大陸服務貿易延續穩中向好的發展態勢，第1季服務進出口額達人民幣1.29兆元，年增2.6%，其中服務出口人民幣4,634.9億元，年增長10.3%。新興服務進出口人民幣4,580億元，年增長12.6%。

數據顯示，2018年大陸服務業占GDP達52.2%，高於第二產業11.5個百分點，成為名副其實的第一大行業部門和經濟增長主要的驅動力。

王炳南表示，今後將深化服務貿易創新發展試點，著力打造服務貿易創新高地，建設好服務外包示範城市，推動服務外包產業轉型升級，推動13個國家文化出口基地，積極拓展文化貿易。

同時，王炳南稱，將加快推動服務業高水平對外開放，通過深化服務貿易創新發展試點等舉措，促進服務貿易自由化和便利化，支持特定區域率先探索跨境服務貿易負面清單管理制度。

大陸商務部公告，去年對外服務貿易呈現逆差，約2,000多億美元，對美國也是逆差。...
大陸商務部公告，去年對外服務貿易呈現逆差，約2,000多億美元，對美國也是逆差。美國是大陸的第二大服務貿易夥伴，占約17%。照片／百度圖庫
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