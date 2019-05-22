反擊美國 陸公布積體電路設計和軟體產業減稅優惠

2019-05-22 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



在中美貿易戰催化下，為支援積體電路設計和軟體產業發展，大陸財政部稅務總局今天發布積體電路設計和軟體產業企業所得稅優惠政策公告。