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環時社評：美方散布消息強化對大陸施壓

2019-05-22 15:46聯合報 記者李仲維╱即時報導

環球時報今天發表社評文章指出，美國媒體這兩天又傳出消息，指華盛頓可能打壓生產無人機的大疆創新公司和生產視頻監控設備的海康威視等大陸企業。美方散布這種消息，無疑是試圖進一步強化對大陸的施壓。

文章指出，華盛頓對華為既有長恨，又有短謀。長恨在於它不希望看到一家大陸企業引領5G網路技術，因而極力想在世界範圍內打壓華為的發展。其短謀則是要把打壓華為當作迫使大陸在貿易談判中讓步的籌碼，衝擊大陸堅守原則底線的意志。

文章稱，美方這一招連華為的意志都打不垮，又豈能嚇倒大陸？大陸作為一個國家，而且是大國，迴旋餘地肯定要比一個公司大得多，北京更有理由對華盛頓的威脅予以蔑視。

文章指出，應對這場貿易戰，大陸社會正所謂越打越有經驗，也越打越從容。中華民族對歷史上各種重大挑戰的記憶正逐漸被啟動，現在是大陸迎擊外部衝擊最有力量和資源的時候，美國政府舉起的大棒，它所做的極限施壓，中國人都不好意思把它們擺進大歷史中。

文章稱，不知道該把美方對大陸的做法稱為霸權政治還是奸商政治，但總之它很不大氣，屬於不走正略，專事邪術。中國人相信，與邪術死纏爛打，只會把自己搞暈。這不是中方重壓之下的自我安慰，而是中國人對事關國家興衰的複雜博弈最根本的總結。

圖為華為門市。新華社資料照片
圖為華為門市。新華社資料照片
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