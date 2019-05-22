加拿大組議員代表團 赴大陸營救康明凱

2019-05-22 15:13 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



加拿大籍的康明凱和邁克爾日前因違反大陸法律而被逮捕，加拿大政府派出的代表團目前正在大陸交涉，請求陸方釋放兩人。

加拿大廣播公司（CBC）21日報導，加拿大外交部長克利斯蒂婭•弗裡蘭表示，一個由加拿大議員組成的代表團已經前往中國大陸，尋求釋放兩名加拿大人。

報導稱，這個名叫「加中立法協會」（Canada-China Legislative Association）的代表團將在5月20日至25期間，前往上海、南京、香港和澳門等地。加拿大外交部的一名發言人表示，代表團將會在會談中，提出加方的關切。

根據CBC報導，弗裡蘭曾反覆試圖與陸方官員溝通，但均沒有收到回應。

加中立法協會曾於今年1月之間到訪過大陸，會談主要目的是加深中國大陸與加拿大的貿易關係，以減少加拿大對美國的依賴，同時也涉及大陸和加拿大之間的一些司法糾紛。

大陸外交部發言人陸慷16日在例行記者會上表示，經檢察機關批准，康明凱因涉嫌為境外刺探國家秘密和情報犯罪，邁克爾因涉嫌為境外竊取、非法提供國家秘密犯罪，已經於近日被批准依法逮捕。