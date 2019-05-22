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傳海康威視遭美列入黑名單 公司回應沒接到消息

2019-05-22 12:15聯合報 記者李仲維╱即時報導

據多家美國媒體當地時間21日報導，川普政府目前正考慮將大陸視頻監控行業領軍企業海康威視（Hikvision）列入美國商務部黑名單。不過公司回應表示，暫時沒有接到消息，即使美國斷供晶片，也可以用其他商業手段來補足，不會產生影響。

報導引述知情人士透露，川普政府正在考慮限制海康威視購買美國技術的能力，將其列入美國商務部的實體清單，也就是所謂的黑名單之中。

據悉，此舉是美國出於對國家安全的考量，認為海康威視的產品對其國家安全產生威脅，此外，這也是美國對抗大陸全球經濟雄心的最新嘗試。

美媒表示，海康威視是全球最大的視頻監控產品製造商之一，也是大陸成為全球最大監控系統出口國的雄心所在。針對海康威視的措施，將與華為的禁令要求類似。

據悉，美國商務部將把它列入實體清單，要求指定的外國公司和美國公司在彼此進行業務之前，必須獲得美國政府的批准，也就是說，在獲得批准之後，才可以向海康威視供應零組件，這樣一來，就限制了該公司獲得為其設備提供動力的技術。

對此，海康威視對多家大陸媒體回應稱，暫時沒有接到消息，因為器材不僅來自美國，還有東南亞等國家。而且即使美國斷供晶片，也可以用其他商業手段來補足，不會產生影響。

深交所互動易資訊顯示，海康威視2018年度全年境外營收占公司總營收的28.47%，其中美國市場業務占境外業務的20%左右。

今天股市開盤，海康威視股價逼近跌停板，幾乎是今年最低水準。而在上周，海康威視還是最被北上資金（外資）青睞的個股，當周資金淨流入人民幣6.99億元。

外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單。路透資料照
外媒傳出海康威視可能被美國列入貿易名單。路透資料照
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