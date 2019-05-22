人民日報發文 要「吳釗燮們」別耍嘴

2019-05-22 11:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



人民日報海外版今天發文痛批外交部長吳釗燮。文章指出，蔡英文升高兩岸對抗，被台灣媒體稱「辣台妹撿到槍」，吳釗燮有樣學樣，最近也愛上隨地撿槍。

文章稱，台灣是中國的一部分、兩岸同屬一個中國的歷史和法理事實，任何人任何勢力無法改變。吳釗燮之流，身為台當局主要官員，幾年來沒有給兩岸關係貢獻過一點正能量，卻屢屢耍嘴皮子挑釁攻擊大陸，宣揚兩國論，以挑起敵意和煽動仇恨為能事。

文章指出，吳釗燮上任後，台灣當局開始大量用「中國」稱呼大陸，吳對此的解釋是「全世界都稱呼中國，我們也稱呼中國」。這種自欺欺人的把戲，吳釗燮擅長得很。他接受美國媒體採訪，又公開宣稱「若沒美國持續軍事支持，台灣易被北京武力佔領」……種種指鹿為馬、撥弄是非、造謠生事，著實幹了不少。

文章批評，在實務方面，吳釗燮一無建樹。吳釗燮之所以受蔡英文青睞，就是因為他能耍嘴！民進黨當局搞砸兩岸關係，對內施政同樣一塌糊塗，實務層面反正已經無可救藥，剩下唯一要務就是強辯到底、創造議題、煽動民粹，只要能把死的說成活的，把錯的說成對的，敢說就是能幹！