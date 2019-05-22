新華社評蔡英文：煽動兩岸對抗向基本盤取暖

2019-05-22 09:37 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



蔡總統執政屆滿三年，新華社發出評論文章指出，民意直直下落的蔡英文愈詭辯妄言，愈暴露內心虛弱，一句「執政者必須忍受孤獨」，道出了這個孤獨政客在「權力黃昏」之際的心聲。

文章指出，蔡英文指控反對者「唱衰台灣」，但明眼人都看得明明白白，真正做衰台灣的就是她本人。而她所謂的長遠規劃，根本就是以犧牲廣大台灣百姓利益福祉為代價。如此背棄民意的獨斷專權者，口若懸河地自我美化，殊不知再美麗的辭藻都不過是權力欲望的遮羞布罷了。蔡英文確實要付出很大的政治代價，這個代價就是被民意無情拋棄。

文章稱，蔡英文的內心獨白，將一個權力搖搖欲墜的當政者內心的惶恐、掙扎表現得淋漓盡致。「枯藤老樹昏鴉」，「夕陽西下，斷腸人在天涯」，如此下場，完全是蔡英文自己造成的。

文章表示，陷入窮途之際，蔡英文只能繼續拉高攻擊大陸的聲量，以煽動兩岸對抗來擁抱台獨基本盤取暖，騙取選舉利益，其赤裸裸的台獨叫囂已近乎瘋狂。而這樣一個麻煩製造者、危機製造者，卻還自我標榜要為台灣人民的安全和幸福奮鬥到底，寡廉鮮恥不知伊于胡底。