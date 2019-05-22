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中共駐美大使崔天凱：對美談判大門仍打開

2019-05-22 09:24聯合報 記者羅印冲╱即時報導

儘管中美貿易談判陷入膠著，但中共駐美大使崔天凱表示，中國對美國的談判大門仍然打開，北京已經準備好與華府繼續就貿易磋商。

據官方香港電台報導，崔天凱接受福斯新聞訪問時表示，中國致力於雙方達成初步協議，不過美國在一夜之間突然改變主意。

崔天凱並指出，中國已經準備好解決貿易不平衡問題，以及準備購買更多美國產品及服務。

中美貿易談判在本月10日結束之後，雙方暫時未有再安排高級別代表進行下一輪談判。

中共駐美大使崔天凱表示，對美談判大門仍打開。新華社
中共駐美大使崔天凱表示，對美談判大門仍打開。新華社
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