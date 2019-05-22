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力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

力防「破7」 人行宣布將再赴港發行人民幣央票

2019-05-22 06:31聯合報 記者林則宏╱即時報導

為嚴防人民幣「破7」，中國人民銀行（大陸央行）近來動作頻頻。21日傍晚人行突然宣布，將於近期再次在香港發行人民幣央行票據。人行本月15日才剛在香港發行200億元央行票據，如此密集回收境外人民幣流動性引發市場關注。

央行票據（央票）是中央銀行調節市場貨幣流動性的工具，發行央票將回收流動性，央票到期則會注入流動性。人行赴港發行人民幣票據，被視為是大陸央行直接調節香港離岸人民幣市場流動性的重要手段。

本月初中美貿易談判挫敗、雙方升級相互加徵關稅導致人民幣持續走弱，其中離岸人民幣匯率被認為是引領人民幣這波貶值的主導力量。

中國證券報指出，本輪人民幣對美元貶值始於4月下旬，「事發突然且跌勢洶洶」。本輪人民幣貶值中，離岸人民幣一直走在「前面」，在岸人民幣市場匯率跟隨其後，最後才是中間價。

報導稱，4月18日至5月17日，離岸人民幣對美元即期匯率貶值2,719個基點，幅度為4.07%；在岸人民幣對美元即期匯率貶值2,280點，幅度為3.41%；中間價則貶值1,749點，幅度為2.61%。

中國證券報表示，「在諸多市場因素中，外部風險扮演了重要角色，人民幣匯率因市場情緒變化而快速走弱。」分析認為，這可能是人行近期密集赴港發行央票的主因。

人行甫於本月15日在香港發行兩期人民幣央行票據，其中三個月期和一年期央行票據各100億元，利率分別為3.00%和3.10%。這是人行繼去年11月和今年2月之後，第三次在香港發行人民幣央行票據。如今又將再度赴港發行央票，間隔的時間明顯短於前兩次。

人行副行長、大陸國家外匯管理局長潘功勝19日才公開信心喊話稱，近年來，中國在應對外匯市場波動方面，積累了豐富的經驗和充足的政策工具，根據形勢變化將採取必要的逆周期調節措施，加強宏觀審慎管理。

潘功勝表示，中國經濟金融的穩健運行，為人民幣匯率保持合理穩定提供有力的基本面支撐。他並強調，「我們完全有基礎、有信心、有能力，保持中國外匯市場穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定。」

至於何以力保人民幣不貶破1美元對人民幣7元關卡如此重要？人行前調查統計司長盛松成20日在大陸媒體撰文稱，中美貿易摩擦不確定性加劇，讓人民幣匯率承受貶值壓力。但人民幣匯率如果跌破此一關鍵點位，可能對市場信心帶來較大衝擊，加大中國資本外流壓力，甚至可能在未來中美經貿談判中「授人以柄」。

盛松成認為，目前人民幣兌美元匯率「破7」總體上不符合中國的利益，對中國弊大於利。

在人行宣布將再次赴港發行央票後，離岸人民幣兌美元匯率短線急升逾100個基點。在岸人民幣兌美元即期匯率周二收盤則是小跌25個基點，來到6.9166，為逾五個半月新低。

大陸央行21日傍晚宣布，近期將再次在香港發行人民幣央行票據，此舉被認為是為捍衛人...
大陸央行21日傍晚宣布，近期將再次在香港發行人民幣央行票據，此舉被認為是為捍衛人民幣匯率不至於「破7」。（本報系資料庫）
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